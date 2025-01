Há um Easter egg do Squid Game no Google e é viciante

A pesquisa Google tem um novo "ovo de Páscoa", ou um Easter egg do Squid Game. Basicamente há um jogo oculto que depois de o encontrar... torna-se viciante. Nós mostramos como o fazer!

Squid Game: This Is Hell. What Are The Rules In Hell?

Já está disponível a muito aguardada segunda temporada do drama distópico de sucesso da Netflix, Squid Game. Já passamos algumas horas a ver os episódios que foram disponibilizados na plataforma de streaming no passado dia 26 de dezembro. Ok, está uma boa temporada, mas o final... ok, não vamos dar spoiler!

É certo que o fator novidade desapareceu, o que pode levar muitos espetadores a sentirem que a série se arrasta um pouco nos primeiros episódios; no entanto, o drama K ainda proporciona emoções e arrepios quando se trata de comentar a fragilidade da moralidade na era do capitalismo tardio.

Espera-se que em breve seja anunciada a terceira e última temporada, mas até lá, os fãs que já viram a segunda temporada podem encontrar um novo Easter egg no Google para ganhar tempo.

Como encontra e jogar o Easter egg no Google

Siga estes passos, simples, e divirta-se neste primeiro de janeiro.

Procurar “Squid Game” no Google. Na parte inferior do ecrã, aparece um cartão castanho com um círculo, um triângulo e um quadrado - motivos que os fãs conhecem bem. Clica neste cartão e o jogo começa.

Como podem ver, não é difícil de encontrar, e vale a pena. Trata-se de uma versão online do melhor jogo da série, o agora icónico Red Light, Green Light.

A assustadora boneca animatrónica Young-hee - também conhecida por The Doll - recebe-o no topo do ecrã, ao lado de dois guardas mascarados.

Agora cada um de vós é responsável pela vida dos seis concorrentes com fatos de treino verdes. A ideia é levar todos da base do ecrã até à meta no topo, premindo o botão azul “O” quando Young-hee estiver de costas e o botão “X” quando a boneca se virar. O tempo e os reflexos são fundamentais.

É bastante viciante e não tão sangrento quanto o programa, pois se um dos seus jogadores for "abatido", é apenas removido.

No entanto, à semelhança da série, Yong-hee canta a frase coreana “무궁화꽃이 피었습니다” (que se traduz aproximadamente por “A flor de Mugungha floresceu”) quando não está a olhar para os concorrentes, o que indica quando deve premir o botão “X”.

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2025/01/Yong-hee_musica.mp3

Não vamos estragar a surpresa no que diz respeito ao que acontece se conseguir que todos os seus jogadores cruzem a linha de chegada, mas é satisfatório.

Let the games begin.