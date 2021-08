Grécia: Satélites mostram a devastação causada pelos incêndios florestais

Além da pandemia por COVID-19, com o verão chegam também os incêndios. Portugal é normalmente notícia pelos enormes incêndios, mas este ano parece estar tudo mais calmo comparativamente a outros anos.

Em sentido oposto, na Grécia, os incêndios florestais deste ano são já considerados a maior catástrofe ecológica a que o país assistiu em décadas. As imagens de satélite mostram a enorme devastação.

Copernicus: Programa de Observação da Terra da União Europeia

De acordo com números recentes, 50.910 hectares de vegetação foram destruídos pelo fogo na Grécia. Há centenas de bombeiros a combater os incêndios, assim como meios aéreos que já vieram de outros países. Para complicar tudo, a Grécia enfrenta um dos piores meses de agosto, com as temperaturas a ultrapassarem os 40ºC em algumas regiões do país.

Dizem que uma imagem vale mais que mil palavras. Imagens obtidas pelo satélite Copernicus, que mostram claramente a devastação da Grécia em apenas 10 dias. O Programa Copernicus da ESA, que conta com os satélites Sentinel-3 A e B, está a monitorizar fogos e incêndios em todo o mundo.

Na página Web de suporte do projeto, é referido que...

Estas imagens, adquiridas por um dos satélites Copernicus Sentinel-2 em 1 de agosto e 11 de agosto de 2021, oferecerm uma visão da área queimada resultante do devastador incêndio florestal que atingiu a ilha grega de Evia De acordo com os dados do módulo de mapeamento rápido do Serviço de Gestão de Emergências Copernicus (CEMS), 50.910 ha de vegetação foram destruídos pelo incêndio que eclodiu no dia 4 de agosto.

Os incêndios florestais são constantemente registados pelos satélites. O Copernicus é o Programa de Observação da Terra da União Europeia, que analisa o nosso planeta e o seu ambiente em benefício de todos os cidadãos europeus. Oferece serviços de informação baseados na observação da Terra por satélite e dados in situ (não espaciais).