Há agora um tecido flexível que fica rígido como metal

Os desenvolvimentos na engenharia de materiais nos últimos anos são incríveis e estão longe de terminar. Existe agora um tecido aparentemente comum, mas quando sujeito a um certo estímulo, pode ficar rígido como metal.

Precisamente estes avanços farão a diferença, se tudo correr como planeado, em projetos futuros no mundo da engenharia de materiais e, consequentemente, da tecnologia.

Um dos projetos é a fusão nuclear. De facto, o projeto IFMIF-DONES visa, entre outras coisas, desenvolver o material a ser utilizado no revestimento interior da câmara de vácuo na qual uma reação de fusão deve ser sustentada. Este material deve ser capaz de resistir ao impacto dos neutrões de alta energia gerados pela fusão. E não é fácil de fazer!

Investigadores explicam que o tecido pode ficar rígido como metal

Um grupo de investigadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), do Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA e da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, desenvolveram um tecido com propriedades inacreditáveis.

Como qualquer outro tecido, é dúctil e flexível. No entanto, quando sujeito a um certo estímulo, as suas propriedades mecânicas alteram-se e torna-se tão rígido como o metal. Os investigadores perceberam que se fossem capazes de controlar este estímulo à vontade, teriam encontrado um material com uma enorme gama de aplicações.

Como é feito este tecido rígido

Para desenvolver este tecido rígido, os investigadores utilizaram pequenas peças de um polímero sintético semelhante ao nylon na forma de um octaedro, que tinham feito anteriormente utilizando uma impressora 3D. Estas peças estão interligadas entre si, dando ao material o aspeto e a maleabilidade de um tecido.

A escolha da forma do octaedro não foi acidental. Os investigadores aparentemente tentaram imprimir elementos em forma de anéis, cubos e outras geometrias que podiam ser interligados, mas os melhores resultados foram obtidos optando pela forma de octaedro. Em condições normais, este tecido é flexível e maleável, mas o aumento da sua tensão estrutural produz uma transição que lhe confere uma rigidez e uma força semelhantes às de um metal.

O exemplo utilizado pelos cientistas para ilustrar o que pode ser feito com a sua inovação é a capa do Batman. E não há dúvida de que é uma escolha acertada. De facto, a capa do super-herói comporta-se exatamente desta forma nos filmes.

Mais versões a caminho

Embora na primeira versão do seu tecido rígido estes investigadores tenham utilizado um polímero sintético, explicaram que planeiam desenvolver outras versões utilizando metais que podem ser manipulados com uma impressora 3D, como, por exemplo, o alumínio. Desta forma, esperam aumentar a tenacidade e rigidez do tecido.

Esta configuração, dizem eles, permitir-lhes-á utilizar o material numa gama muito vasta de aplicações. Mesmo em cenários onde é necessário utilizar elementos capazes de resistir a tensões muito elevadas tais como a construção de pontes que podem ser enroladas e desdobradas à vontade.

