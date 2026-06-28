Floating Data Centers: Samsung quer levar os centros de dados para o mar

A crescente procura por infraestrutura digital para suportar a Inteligência Artificial (IA) está a empurrar as grandes tecnológicas para soluções cada vez mais criativas. A Samsung Heavy Industries quer tirar os centros de dados de terra firme e colocá-los no oceano.

A explosão da IA generativa trouxe consigo um problema logístico de infraestrutura. Espaço, energia e arrefecimento são os três grandes obstáculos dos centros de dados tradicionais em terra.

Por isso, a Samsung Heavy Industries, divisão de construção naval do Grupo Samsung, acredita ter encontrado uma resposta: os Floating Data Centers (FDC), ou seja, centros de dados flutuantes instalados em embarcações no mar.

O projeto ganhou tração na Posidonia 2026, a maior exposição marítima do mundo, realizada em Atenas, onde a Samsung Heavy Industries assinou um acordo com a grega Capital Clean Energy Carriers Corp e a Lloyd's Register.

O conceito é simples na teoria, mas complexo na execução: construir navios de raiz especificamente preparados para albergar infraestrutura de centro de dados, algo diferente do que outros estão a tentar.

Como funciona e o que o distingue de outros projetos

Enquanto a Hitachi está, em parceria com a Mitsui O.S.K. Lines, a converter navios existentes em plataformas de data center reutilizadas, a Samsung aposta na construção de embarcações de origem concebidas especificamente para o efeito.

O modelo FDC de 50 MW que a empresa desenvolveu já obteve aprovação do American Bureau of Shipping e do Lloyd's Register, que confirmou a viabilidade técnica do design, incluindo a integridade estrutural e a integração de sistemas de geração de energia a bordo.

Uma das grandes vantagens destes centros de dados flutuantes está no arrefecimento. A água do mar é bombeada através de um sistema de permuta de calor em circuito fechado, onde absorve o calor gerado pelos servidores e o devolve ao oceano sem qualquer contacto direto com os equipamentos informáticos.

Este mecanismo elimina o consumo de água doce e pode reduzir o consumo energético destinado ao arrefecimento entre 40 a 60% face aos sistemas convencionais de ar condicionado.

Samsung tem vários parceiros para tornar o conceito realidade

Além do acordo com a Capital Clean Energy e a Lloyd's Register, a Samsung Heavy Industries assinou também um acordo com a Supermicro, especialista norte-americana em servidores para IA, com o objetivo de desenvolver configurações de servidores adaptadas ao ambiente marinho.

Mais recentemente, juntou-se ainda a Mousterian Corporation, empresa sediada em Dallas especializada em infraestrutura de centros de dados flutuantes e "adjacentes à água".

Os desafios ainda por resolver

Transformar um centro de dados numa embarcação marítima não é tarefa fácil. A parceria com a Capital Clean Energy serve, por isso, para validar o conceito com protótipos reais, testando potenciais problemas relacionados com a humidade, a salinidade, as vibrações e a fiabilidade das workloads em ambiente marítimo.

As questões práticas que ainda ficam em aberto incluem o custo de construção de uma unidade de 50 MW, o prazo entre contrato e entrada em operação, e quais os mercados costeiros que a Samsung e a Capital irão visar primeiro.

O que é certo é que a Samsung está a montar peça a peça toda a estrutura comercial necessária para lançar este produto, nomeadamente certificação, tecnologia, análise de mercado e hardware adaptado ao mar, antes de construir um único navio.

Se o modelo de centros de dados flutuantes se provar viável, algumas das estruturas da Samsung poderão, no futuro, ser instaladas algures no oceano.

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