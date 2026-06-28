Sismo de magnitude 4,1 sentido em Lagos e Portimão

Um sismo de magnitude 4,1 na escala de Richter foi sentido na manhã deste domingo em vários pontos do Algarve, com maior intensidade nos concelhos de Lagos e Portimão.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo foi registado às 07h59 pelas estações da Rede Sísmica do Continente. O epicentro localizou-se a cerca de 70 quilómetros a oeste-sudoeste do Cabo de São Vicente, no oceano Atlântico. Pode saber mais aqui.

Segundo a informação preliminar divulgada pelo IPMA, o sismo foi sentido com intensidade de 4,1 na escala de Richter . Até ao momento, não há registo de danos pessoais ou materiais.

O instituto salienta ainda que a localização do epicentro e os restantes parâmetros do sismo são preliminares e poderão ser atualizados após uma análise mais detalhada dos dados recolhidos.

Portugal encontra-se numa região de atividade sísmica moderada, sendo relativamente frequente o registo de pequenos sismos, sobretudo na zona sudoeste do país e ao largo da costa algarvia. A maioria destes eventos não provoca danos, mas é continuamente monitorizada pelo IPMA.

Caso sejam identificados novos dados relevantes ou ocorram réplicas, o IPMA emitirá novos comunicados.

Sismo: o que significa uma intensidade de 4,1 na escala de Richter?

Uma magnitude de 4,1 na escala de Richter (mais precisamente, na moderna Escala de Magnitude de Momento, embora o termo "Richter" continue a ser amplamente utilizado) corresponde a um sismo ligeiro, mas suficientemente forte para ser sentido por muitas pessoas, sobretudo nas proximidades do epicentro.