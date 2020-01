O FBI, em conjunto com outras autoridades, conseguiu apreender o website WeLeakInfo que se dedicava a vender informações de utilizadores, como passwords. Estas informações eram provenientes de ataques a serviços online.

No total, eram mais de 12 mil milhões de pseudónimos e respetivas palavras-passe, que comprometiam a segurança dos internautas.

Os ataques de segurança a serviços online, infelizmente, são comuns e por vezes conseguem aceder a informações sensíveis. Os utilizadores veem assim as suas passwords serem expostas, tornando-as inseguras. Para além das palavras-passe, outras informações pessoais são adquiridas nestes ataques.

As informações roubadas pelos atacantes podem ser posteriormente armazenadas, divulgadas online ou vendidas. Muitas vezes os internautas não têm noção de estarem vulneráveis, não obstante da existência de serviços como o haveibeenpwned.

O WeLeakInfo era um agregador de informações que eram conseguidas pelos atacantes. No total, constavam mais de 12 mil milhões de pseudónimos e respetivas palavras-passe, resultado de mais de 10 mil ataques de segurança.

FBI apreende WeLeakInfo e detém duas pessoas em operação internacional

O FBI – Federal Bureau of Investigation – em conjunto com as autoridades da Alemanha, Países Baixos, Reino Unido e Irlanda do Norte, conseguiram derrubar o WeLeakInfo. Atualmente, ao aceder ao website, é dada essa mesma informação.

Para além de terem conseguido dominar o website, foram ainda detidas duas pessoas de vinte e dois anos que alegadamente têm ligações a este serviço. Mais informações sobre a operação feita para combater o cibercrime foram dadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, num comunicado.

Desse modo, o motor de pesquisa que concedia, por valores a começar em $2, acesso a informações pessoais e sensíveis de milhões de internautas está agora sob domínio das autoridades.

Ao navegar na Web, estamos sempre a ser rastreados e as nossas informações escapam do nosso domínio. No entanto, há pequenas dicas que pode adotar de modo a garantir uma superior segurança ao usar a Internet!

Dicas de segurança e privacidade online para os nómadas digitais