Famalicão é “A Casa do Carnaval”: noite mais longa do ano na cidade vive-se a 3 de março

Precisamente dentro de um mês, de 3 para 4 de março, Vila Nova de Famalicão volta a ser "A Casa do Carnaval" e a casa de todos quantos quiserem viver os festejos carnavalescos mais divertidos e espontâneos do país, numa noite de folia sem igual.

Para a noite mais longa e aguardada do ano, e à semelhança dos últimos anos, esperam-se milhares de pessoas pelas ruas da cidade famalicense.

Um "mar de gente" que chega a Famalicão de vários pontos do país e que, de forma espontânea, veste a pele de super-heróis ou faz paródia com figuras da atualidade, trazendo calor, cor, alegria e muita diversão a uma noite de inverno aquecida pela música que se fará ouvir em cada canto e esquina da cidade.

O presidente da Câmara Municipal antecipa "mais um grande Carnaval" para Vila Nova de Famalicão.

Mário Passos acredita que os famalicenses voltarão a marcar presença e a dar força e expressão a uma tradição que nasceu há várias décadas pela mão de um pequeno grupo de cidadãos.

Hoje o Carnaval de Famalicão é uma marca que extravasa as fronteiras do nosso concelho, que atrai milhares de pessoas oriundas de outras cidades e é seguramente paragem obrigatória para quem gosta de se divertir e viver com intensidade esta época do ano.

A partir das 20h30, o centro da cidade é o ponto de encontro para a grande noite de folia, com animação nas ruas, nos bares, espaços de restauração e nos quatro palcos onde a animação está a cargo da autarquia: Rua Luís Barroso, Praça 9 de Abril, Praça D. Maria II e na Praça – Mercado Municipal.

Nota ainda para as Praças da Alimentação instaladas na Praceta Cupertino de Miranda e na Rua Padre Benjamim Salgado e para o habitual desfile e concurso de mascarados, com prémios para os três primeiros classificados, que se realiza no palco da Rua Luís Barroso.

Refira-se que a promoção e organização do Carnaval de Famalicão é feita pelo Município em parceria com a ACIF - Associação Comercial e Industrial de Famalicão, estabelecimentos de restauração e bares da cidade, associações de cultura, recreio, desporto, solidariedade social, escolas do concelho.

Para trazer os milhares de foliões até à cidade, o Município está novamente a preparar uma grande operação no que toca a transportes "para garantir segurança e comodidade a quem escolhe Famalicão para viver o Carnaval", assinalou ainda Mário Passos.

Está assegurado o transporte rodoviário gratuito dentro do concelho ao longo de toda a noite, mas também a habitual parceria com a CP – Comboios de Portugal para a disponibilização de um bilhete promocional de 3 euros, ida e volta, nas linhas dos Comboios Urbanos do Porto, (apenas para vendas antecipadas, de 17 de fevereiro a 1 de março, nas bilheteiras da CP).

A preocupação com a sustentabilidade volta a estar presente, com a utilização de copos de plástico reutilizáveis em todos os estabelecimentos, numa ação coordenada pela ACIF- Associação Comercial e Industrial de Famalicão.

Festejos arrancam a 28 de fevereiro

Apesar do ponto alto dos festejos estarem marcados para a noite do dia 3 de março, em Famalicão o Carnaval arranca a 28 de fevereiro, dia em que o desfile de Carnaval Infantil sai para as ruas da cidade Os foliões de palmo e meio iniciam o seu cortejo a partir das 14h00, saindo da Rua Adriano Pinto Basto, em direção ao Parque 1.º de Maio.

No sábado, 1 de março, em S. Miguel de Seide, é inaugurada a exposição de Máscaras e Caretos e no domingo, 2 de março, a partir das 10h00, decorre o desfile de Caretos em bicicleta pelo centro urbano, com saída dos Paços do Concelho.

Na tarde de segunda-feira, 3 de março, os seniores vão abrindo caminho para a grande noite de festa, com o Desfile de Carnaval Sénior a colorir o Pavilhão Municipal.

Na terça-feira de Carnaval há desfiles por todo o concelho. Os festejos encerram com a tradicional “Queima dos Galheiro”, em Fradelos, a partir das 20h30, a assinalar o final das festividades carnavalescas e o início da época quaresmal.

Todo o programa do Carnaval de Famalicão está disponível para consulta aqui.