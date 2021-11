Evolution abre hub tecnológico em Lisboa e cria 150 empregos

Evolution, a maior empresa de desenvolvimento de software do mundo para jogo online, vai abrir em Portugal o seu nono centro de engenharia internacional.

Esta multinacional líder de mercado no fornecimento de soluções IT para a indústria de casinos online, pretende contratar 150 pessoas, que se irão juntar aos mil engenheiros de software da empresa, que totaliza mais de 12.000 colaboradores em mais de duas dezenas de locais em todo o mundo.

Evolution quer criar nova geração de jogos para a indústria de jogo online

Uma vez concluído, o hub português irá albergar uma unidade de desenvolvimento de software completa, destinada a criar uma nova geração de jogos para a indústria de jogo online.

Orgulhamo-nos de alcançar a atual posição no mercado através de trabalho árduo e inovação. O setor do jogo online é altamente competitivo e sabemos que a única forma de nos mantermos na vanguarda é trilhar constantemente novos caminhos sem comprometer a qualidade. Os utilizadores vão para onde podem obter a melhor experiência em termos de entretenimento, facilidade de acesso e capacidade para passarem facilmente de um dispositivo para outro.

Anastasiya Priede, Chefe dos Departamentos de Engenharia e Crescimento Global da Evolution.

O hub de engenharia de Lisboa surge na sequência da expansão contínua da capacidade de desenvolvimento da empresa, em resposta à crescente procura dos produtos da Evolution a nível mundial.

Escolhemos Portugal para a nossa próxima localização devido à cultura local e ao que oferece em termos de talento de engenharia. Para nós, que operamos numa indústria excecionalmente rápida e na vanguarda do desenvolvimento tecnológico, é fundamental encontrar engenheiros qualificados com elevados níveis de criatividade e um forte impulso profissional

acrescentou Priede.

O recrutamento para as equipas estabelecidas em Lisboa iniciou-se durante o verão. O novo escritório local da empresa deverá ser inaugurado até ao final de 2021. A Evolution oferece oportunidades de trabalho em todas as áreas do processo de desenvolvimento de jogos, mas a principal ênfase para o recrutamento inicial de engenheiros informáticos tem sido para a programação em Scala e JavaScript, bem como para as posições de “Product Owners” e controlo de qualidade.

A tech stack da Evolution consiste num front end TypeScript, que funciona sobre uma infraestrutura baseada em Scala usando Akka. Através desta sua presença, a Evolution pretende continuar a contribuir para estabelecer a linguagem Scala – cuja popularidade está em crescimento entre as grandes empresas, muito graças à sua fiabilidade – na comunidade portuguesa de engenharia informática.