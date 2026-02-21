Europeus querem desenvolver drone kamikaze com alcance superior a 500 quilómetros

A guerra na Ucrânia provocou uma mudança radical nos conflitos internacionais. Os exércitos já não procuram apenas mais soldados, passando agora a apostar em robôs que participam em operações de resgate ou em drones kamikaze controlados a quilómetros da linha da frente.

A Rússia não tem atualmente concorrência no que toca aos drones mais letais e de baixo custo, mas a União Europeia não quer ficar para trás. Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Polónia e Suécia uniram-se numa colaboração histórica.

Um dos drones com maior alcance

O projeto Abordagem Europeia de Ataque de Longo Alcance (ELSA), em colaboração com seis países, pretende proteger a Europa quando necessário. O objetivo passa por criar um drone kamikaze de longo alcance extremamente barato e fácil de produzir.

A União Europeia precisa de dar um passo em frente no desenvolvimento de drones capazes de operar em missões de enxame, mas também em operações de elevada precisão. O protótipo do ELSA poderá mudar tudo, com um alcance superior a 500 quilómetros.

Este veículo aéreo não tripulado será utilizado em missões de precisão para atacar objetivos críticos do inimigo. O drone do projeto ELSA poderá destruir defesas aéreas inimigas e centros logísticos, sendo controlado a quilómetros da linha da frente.

A era dos drones kamikaze baratos

A Rússia tem bem definida a sua estratégia para manter a posição na guerra da Ucrânia, dominando o espaço aéreo com ataques coordenados que envolvem centenas de drones por dia. Estes aparelhos sobrevoam uma região à espera do alvo e acabam por se despenhar, explodindo contra o objetivo.

O novo drone europeu, denominado One Way Effector 500 Plus, poderá transportar uma ogiva até 50 kg ou munições de artilharia de 155 mm. O verdadeiro desafio não será a letalidade nem a distância a partir da qual pode operar, mas sim o seu custo de produção.

O One Way Effector 500 Plus está a ser concebido para poder ser destacado de forma autónoma em enxames compostos por dezenas de drones em simultâneo.

O objetivo é replicar os sistemas Shahed, concebidos pelo Irão e atualmente utilizados em território ucraniano.

A França contratou recentemente a MBDA para o desenvolvimento do One-Way Effector, segundo confirma o The Defence Post, esperando-se que as entregas ocorram ao longo do próximo ano. As primeiras operações em combate real poderão prolongar-se até 2029, envolvendo centenas de unidades.

A Europa pretende reduzir a distância face a gigantes da produção de drones, como a Rússia ou o Irão. Só o exército russo compra cerca de 100 mil drones de baixo custo por mês através de uma extensa rede de fornecedores.

Militares ucranianos declararam em maio de 2024 que “os drones matam mais soldados de ambos os lados do que qualquer outro tipo de arma”. As guerras mudaram para sempre.