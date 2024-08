Ensino Superior: matrículas começam hoje! O que precisa de saber…

Depois de conhecidos os resultados da primeira fase de acesso ao Ensino Superior, hoje começam as matrículas na Instituição de Ensino Superior onde entrou.

Hoje arrancam as matrículas nas Instituições de Ensino Superior para quem entrou na primeira fase e arranca também a 2.ª fase de acesso ao Ensino Superior que termina a 4 de setembro. Os resultados desta segunda-fase serão conhecidos a 15 de setembro e as matrículas acontecem entre 16 a 18 de setembro. Haverá ainda uma terceira fase de 21 a 24 de setembro e os resultados irão sair a 30 de setembro...

Ensino Superior: o que precisa para a matrícula?

Tal como referido, para os alunos que entraram na primeira fase as matrículas começam hoje. Há Instituições de Ensino Superior que permitem matrículas online, mas há outras onde tem de ser presencial (verifique no site da Instituição).

Documentos que poderão ser precisos

Cartão de Cidadão,

Fotografia a cores (tipo passe)

Boletim de vacinas atualizado

Ficha ENES – A ficha ENES é um documento emitido pela escola secundária onde o aluno realizou os exames nacionais.

A ficha ENES é o documento comprovativo da titularidade do curso do ensino secundário e da respetiva classificação, bem como das classificações obtidas nos exames nacionais do ensino secundário, correspondentes às provas de ingresso exigidas para ingresso no curso/estabelecimento pretendido.

No processo de matrícula poderá também ter de efetuar um pagamento que pode rondar entre os 20 a 40 euros. Se pretende ficar numa das residências da Instituição, procure os serviços de Ação Social para que lhe possam dar mais informações. Por norma, o alojamento nos serviços de Ação Social é mais barato.