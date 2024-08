Telegram já reagiu à prisão de Pavel Durov e Elon Musk aproveitou o momento

Foi durante o fim de semana que o fundador do Telegram, Pavel Durov, foi preso numa viagem a França. O Telegram, entretanto, já reagiu e publicou uma declaração oficial no X. Além dessa declaração, que teve um tom muito forte, Elon Musk aproveitou o momento e também mostrou o seu apoio a Pavel Durov.

Pavel Durov é o responsável máximo do Telegram, um dos maiores concorrentes do WhatsApp. A aplicação, muito popular na Internet, tem recursos importantes para mensagens confidenciais e anónimas. Esta situação causa problemas ao Telegram de forma recorrente.

As suas capacidades tinham levado a que fosse lançada uma ação judicial contra o Telegram em França, e o caso estava em curso. A queixa alegava que a plataforma incentivava ao crime. Um mandado de prisão tinha sido emitido para Pavel Durov no âmbito deste caso e a decisão entrou em vigor depois de ter pisado solo francês.

Para mostrar o seu desagrado sobre esta situação, o Telegram publicou uma declaração condenando esta decisão na sua conta do X. A declaração afirma que o Telegram cumpre integralmente a Lei dos Serviços Digitais da União Europeia e melhora de forma constante os seus padrões.

Na continuação desta mensagem, o Telegram realçou que Pavel Durov não tem nada a esconder e que visita frequentemente a Europa. Na parte mais dura e contundente da mensagem, é afirmado que o proprietário de uma aplicação de mensagens não é responsável pelo uso indevido da mesma. O Telegram declarou que achou absurda a decisão de detenção neste sentido.

A mensagem enfatizou que o Telegram tem mil milhões de utilizadores em todo o mundo e acrescentou que este problema deverá ser resolvido com urgência. Na sua publicação de ontem, associada a esta questão, Elon Musk publicou uma entrevista com Pavel Durov com a tag FreePavel.

A privacidade que o Telegram oferece e a oportunidade de conversar anonimamente são as características que tornam a plataforma atrativa. A existência de grupos fechados que incentivam ao crime está entre as questões pelas quais a plataforma tem sido criticada tanto na Europa como no mundo. O Telegram, por outro lado, está em guerra com grupos de conteúdos criminoso há dois anos. No entanto, a plataforma apenas pode tomar conhecimento destes grupos mediante reclamações dos utilizadores.