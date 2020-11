É clientes NOS? A operadora está sem serviço em algumas zonas

Se é cliente NOS e está com problemas em realizar chamadas fique a saber que o problema não é seu. De acordo com vários utilizadores, a operadora está com problemas e os clientes estão sem sinal.

Lisboa, Amadora, Setúbal, Almada, Odivelas, Queluz, Loures, Porto e Funchal.

De acordo com o site downdetector, as falhas mais reportadas referem-se à internet (63%). Há ainda que diga estar com problemas ao nível da internet móvel (31%) e no sinal de telemóvel (6%).

Até ao momento ainda não há nenhuma informação da operadora relativamente ao que se está a passar. Os primeiros problemas começaram a ser registados por volta das 8 horas tendo um pico por volta das 10h. O serviço de internet fixa e TV parece ter sido o mais afetado.

É cliente NOS? Diga-nos se está com problemas

