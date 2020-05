COVID-19: ESET apoia Equipas de Resposta a Emergências Informáticas da UE

A ESET, um líder global em cibersegurança cujas soluções são distribuídas em Portugal através da Whitehat, implementou medidas para assistir aas Equipas de Resposta a Emergências Informáticas (Computer Emergency Response Teams – CERT) dos estados-membros da União Europeia (UE) em mitigação de ameaças durante a crise de Covid-19.

Enquanto empresa baseada na UE, a ESET está empenhada em colaborar com organizações do território por forma a assegurar-se que os seus cidadãos estão protegidos e seguros online.

Para ajudar a proteger o público e infraestruturas em geral dos seus respetivos países, a ESET está a oferecer a equipas de resposta a emergências informáticas do setor público da União Europeia acesso livre, durante seis meses, aos feeds de dados de informação de segurança online da ESET (ESET Threat Intelligence). O apoio inclui ainda acesso aos feeds de domínio, URL, ficheiros maliciosos e botnet da empresa.

À crise sanitária de Covid-19 juntou-se um número crescente de ameaças digitais, e no entender da ESET é essencial que os estados-membros estejam equipados com as ferramentas e recursos necessários para proteger os seus cidadãos e sistemas contra potenciais ameaças. O Threat Intelligence da ESET é a rede de reputação das ameaças da ESET. Ela inclui informação recolhida a partir de 110 milhões de sensores de maneira a partilhar a informação de segurança com recurso à qual os utilizadores possam agir.

O acesso aos feeds de dados permitirá às equipas de resposta monitorizar ameaças possíveis para assim mitigar os riscos de ataque e fortalecer as suas defesas. A colaboração é uma parte essencial da informação de segurança e capacidade de resposta, e a ESET abordou 46 instituições na União Europeia para formar parcerias, com o feedback inicial a mostrar-se positivo e registando-se várias implementações em desenvolvimento.

Acreditamos que todos têm o direito de ter uma experiência protegida e segura da tecnologia, e isto significa que o setor público deve estar equipado com os recursos para proteger os seus cidadãos e infraestrutura. Infelizmente, existem atores maliciosos que procuram tirar partido da atual crise, e estamos dedicados em apoiar equipas de resposta a emergências na União Europeia para mitigar e dar resposta a estas potenciais ameaças. Enquanto organização baseada na UE, mantemos a segurança dos nossos cidadãos nas nossas prioridades e esforçamo-nos para fazer tudo o que está ao nosso alcance para apoiar as equipas locais durante este período.

Ignacio Sbampato, Chief Business Officer na ESET

