Coronavírus: Site mostra diversidade genética e a disseminação do vírus

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge disponibiliza um site, de acesso livre, com resultados sobre a diversidade genética e a disseminação do novo coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) em Portugal.

Neste momento, estão disponíveis dados referentes à análise de 150 genomas de SARS-CoV-2 obtidos de amostras positivas colhidas em vários pontos do país, mas estes resultados serão revistos e atualizados à medida que forem obtidos mais dados.

Como é sabido, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA) está a monitorizar a disseminação do novo coronavirus SARS-CoV-2 em Portugal através da análise do genoma deste vírus pandémico. A sequência completa do genoma é identificada com recurso a tecnologias de sequenciação de nova geração e análise bioinformática através da plataforma online INSaFLU.

O painel interativo (disponível aqui) reflete uma análise integrativa da diversidade genética (filogenia) e dispersão geotemporal do vírus SARS-CoV-2 em Portugal realizada com o recurso às ferramentas do projeto Nextstrain.

Até à data, foram analisados 150 genomas de SARS-CoV-2 obtidos de amostras positivas colhidas ou recebidas pelo INSA. Os resultados serão revistos e continuamente atualizados à medida que forem obtidos mais dados.

Dos 150 genomas de SARS-CoV-2 analisados, observa-se:

alguma diversidade genética, sendo que a maioria dos vírus pertence ao clade (A2) mais representado em toda a Europa.

múltiplos perfis genéticos, apesar do número de mutações médio por genoma se enquadrar dentro do previsto para este vírus (i.e., cerca de 2 mutações por genoma por mês).

uma grande dispersão do posicionamento das mutações no genoma do SARS-CoV-2

perfis genéticos congruentes com dados epidemiológicos (ex, geografia, contactos confirmados, etc) e outros sugestivos de potencial link epidemiológico

Diversidade genética