Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Qual destes 2 portáteis da HP me recomendam comprar?

Olá. Mais uma vez obrigado pelo vosso trabalho. Estou indeciso na escolha entre dois pcs. O pc Portátil HP Pavilion Aero 13-be0000np e o Portátil HP Pavilion Aero Laptop 13-be1000np. Gostaria de saber qual deles é melhor, em quê e se a diferença de preço entre eles se justifica. Muito obrigado. Luís Soares da Costa

Resposta:

Luís,

De facto, os modelos são bastante idênticos, mas um foi lançado depois do outro, portanto, o mais recente (13-be1000np) inclui uma ligeira melhoria: traz o CPU AMD Ryzen 7 5825U em vez do AMD Ryzen 7 5800U. O 5825U tem uma velocidade de relógio base de 2,0GHz (contra 1,9GHz) e aparentemente é um CPU que aquece ligeiramente menos que o anterior, embora a arquitetura e todos os pormenores de construção sejam idênticos (diria que é uma informação questionável, só testando poderia confirmar).

Há outra diferença entre os modelos, que é a versão do Windows: o mais antigo traz o Windows 10 Home, o mais recente já traz o WIndows 11 Home… mas o upgrade do 10 para o 11 é gratuito. Há locais que também referem um pouco mais autonomia para o modelo mais recente, mas não consegui confirmar essa informação no fabricante, nem tão pouco a capacidade da bateria, pelo que pode também ser uma informação imprecisa.

Resumindo, embora não saiba qual a diferença de preço do local onde viu, eu não dava mais de 30€ pelo mais recente, considerando o que difere entre os modelos.

[Respondido por Hugo Cura]

Que SSD me recomendam comprar para a PS5?

Olá, Boa noite, Gostaria de vos colocar uma dúvida, Eu adquiri uma consola Playstation 5 e futuramente vou querer fazer um upgrade de um armazenamento Ssd Interno e gostaria de saber qual é que vocês me aconselham? Porque já andei a investigar e o Ssd tem que ter varias especificações que a Sony ditou. Alguns Ssd têm o seu próprio dissipador mas não sei se é obrigatório terem por isso é que vos estou a colocar esta questão. Para mim o único requisito que deve ter é que seja um Ssd com uma capacidade igual ou superior a 2TB. Muito obrigado pela atenção, Espero que me consigam ajudar nesta dúvida Os melhores cumprimentos, Samuel Machado

Resposta:

Samuel,

A Sony é mesmo muito clara nessa situação da drive SSD de expansão. Está tudo descrito na página pt-pt, não só em termos de especificações mas também em termos de montagem:

Basicamente é necessária uma drive com socket M.2, com a possibilidade de diversos tamanhos (comprimento), especificamente 2230, 2242, 2260, 2280 e 22110. Deverá ter tecnologia NVMe e ser PCIe Gen4x4. O heatsink já incluído é recomendável, pois geralmente os modelos que não trazem heatsink têm autocolante sobre os chips, pelo que a dissipação não é tão eficiente.

Não recomendo nenhum modelo ou marca em específico, mas modelos como o WD_BLACK SN850, Samsung 980 PRO ou mesmo o Crucial P5 Plus serão ótimas opções.

[Respondido por Hugo Cura]

Posso comprar um PC sem ter um sistema operativo?

Saudações a todos e parabéns à equipa Pplware pelo bom trabalho e dedicação. Peço ajuda com a seguinte questão: É normal e frequente encontramos à venda computadores que já têm um sistema operativo da Microsoft instalado, atualmente o Windows 10 ou Windows 11. Uma vez que estes sistemas operativos são pagos, pergunto se os compradores têm o direito de solicitar às lojas para que lhes seja somente vendido a parte do hardware e que portanto não lhes seja cobrado nenhum valor pelo sistema operativo. Caso tenham este direito pergunto como proceder perante a loja. Caso não tenham, e sejam obrigados a comprar o computador com o Windows, pergunto se os compradores perdem a garantia por apagarem o disco e instalarem lá outra coisa (por exemplo o Free DOS, um servidor NAS, o hypervisor ESXi, uma distribuição Linux, um Windows XP, 7 ou 8, etc.) Obrigado. Com os melhores cumprimentos, Nuno Duarte

Resposta:

Nuno,

Em certa altura, sensivelmente há cerca de 10 anos, houve alguns casos de sucesso na obtenção do reembolso do valor da licença OEM, baseado na não aceitação dos termos EULA da Microsoft. Entretanto, houve mudanças nesse aspecto (a favor da Microsoft) e deixou de ser legalmente possível.

Quanto à mudança do sistema operativo do computador que é seu, sim, poderá fazê-lo sem influenciar a garantia. Trata-se de software, e em todo o caso, se o espaço em disco não for verdadeiramente um problema, a minha recomendação é que deixe intacta a partição de recuperação e as partições de arranque, não propriamente para salvaguardar numa garantia, mas para se salvaguardar da possibilidade de querer voltar a usar o Windows, e de depois já poder ser difícil ter todos os drivers e tudo devidamente instalado tal como vem do fabricante.

Lembre-se também que esse computador poderá ser útil a outra pessoa, ou até poderá decidir vendê-lo.

[Respondido por Hugo Cura]

Posso contar com mais atualizações no Huawei P10 lite?

Olá Pplware, Como posso ter suporte para atualização Huawei P10 lite Mateus Torres

Resposta:

Mateus,

Infelizmente esse smartphone da Huawei e já recebeu todas as atualizações oficiais que a marca tinha para lhe oferecer. Lembre-se que este smartphone tem já alguns anos e como tal está já descontinuado pela marca.

Assim, não haverá qualquer suporte para atualizações para o seu Huawei P10 lite. A versão da EMIU que estiver presente deverá ser a que terá de usar no futuro.

[Respondido por Pedro Simões]

O que será que se passa com a minha placa WiFi? E como resolvo?

A rede wifi desaparece ,…como não tendo placa wifi,….na resolução de problemas da rede diz que não consegue encontrar o problema. Resolução é repor a rede ,…reinicio o pc nada muda,…O que posso fazer?? Obrigado Nuno Nunes

Resposta:

Nuno,

Provavelmente o problema que tem no seu PC pode ter duas origens. Uma delas é mais complicada de resolver e a outra é um pouco mais simples.

Deixamos aqui uma dúvida que terá de confirmar com quem faz a gestão da rede. Será que essa rede que está a tentar detetar não está a ser anunciada apenas nos 5Ghz e a placa está limitada aos 2.4Ghz?

Algo mais provável é que exista um problema com os drivers da placa WiFi, que faz com que a placa não funcione de forma correta.

O que recomendamos é que veja qual o chipset da placa e que procure os drivers corretos. Pode ainda aceder ao site do fabricante e tentar encontrar ali os drivers que precisa.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.