Ciência obrigada a mudar nome de genes! A culpa é do Microsoft Excel

Qual a relação entre o Microsoft Excel e a ciência? Aparentemente nenhuma! No entanto, quando se fala em investigação científica, o Microsoft Excel pode ser uma excelente ferramenta de cálculo e gestão de números. Podemos produzir gráficos, relatórios entre outros elementos gráficos.

Recentemente os cientistas tiveram de mudar o nome de genes do DNA por causa do Excel! Saiba porquê.

Microsoft Excel “converte” nome de genes em datas

Alguma vez pensou que os automatismos do Microsoft Excel pudessem atrapalhar na ciência? Pois, é realmente isso que tem vindo a acontecer e nesse sentido os investigadores tiveram de mudar o nome de genes de DNA.

Quando se fala em genes de DNA são nomes como MARCH1 e SEPT1 que o Excel converte para data.

Para ultrapassar tal problema o nome do genes MARCH1 passa a chamar-se MARCHF1 e do SEPT1 passa a ter o nome SEPTIN1. Estas são algumas das sugestões do comité que tem como responsabilidade a atribuição dos nome dos genes.

Alterando o nome dos genes não é preciso proceder a alterações no Excel. Em 2004, um grupo de investigadores dedicados ao estudo do cancro publicou um artigo no qual referia que “as conversões dos dados [pelo Excel] afetam pelo menos 30 nomes de genes;

