Cartão de Cidadão: Consulte o estado da renovação

O Cartão de Cidadão (CC) é um documento de identificação físico que contém um chip (smartcard), permitindo identificar o cidadão português perante qualquer entidade pública ou privada, pessoalmente ou de forma digital.

A consulta do estado da renovação está disponível para a renovação automática do Cartão de Cidadão.

O Cartão de Cidadão (CC) tem de ser renovado quando perde a validade ou se alteram dados pessoais que constem do Cartão (exceto a morada). Também precisa de o renovar se o Cartão for roubado, perdido ou destruído.

As pessoas com 25 anos ou mais, que tenham o CC caducado ou quase a caducar, já podem renovar o cartão sem sair de casa - ver aqui.

Quem tem o Cartão de Cidadão caducado ou a caducar, recebe em casa a carta dos códigos PIN do cartão com uma referência Multibanco válida durante 60 dias. Basta fazer o pagamento, dentro do prazo, para renovar o cartão sem alteração dos dados biométricos e biográficos. O novo cartão será enviado para casa por correio registado, sem custos adicionais.

Como consultar o estado da renovação do Cartão de Cidadão?

Desde o envio da carta PIN até à entrega do cartão em casa, fique a saber em que fase está o processo de renovação automática do seu Cartão de Cidadão. Insira no formulário:

o número do seu CC

o dígito de controlo (o número entre 0 e 9 que está a seguir ao número do cartão)

a sua data de nascimento.