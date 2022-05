Black Mirror de volta à Netflix com 6.ª temporada

Uma das séries mais populares da Netflix é Black Mirror. Esta é uma série incómoda sobre o futuro e o que de pior a tecnologia pode trazer às nossas vidas.

Em 2019 foi lançada a 5.ª temporada com três novos episódios e agora parece que a 6.ª temporada já está a ser preparada.

A série Black Mirror é um sucesso da Netflix que, em episódios isolados e já com 5 temporadas, conta histórias inquietantes que colocam os humanos em vidas que interagem com a tecnologia de uma forma perturbadora e que poderá bem ser o futuro que nos espera.

Os robôs, a realidade virtual, o teletransporte, o mundo dos videojogos, a interação com as redes sociais, são apenas alguns dos grandes temas que são abordados nos vários episódios.

A última temporada desta antologia foi lançada em 2019 com três histórias apelidadas de Rachel, Jack e Ashley Too, Smithereens, e Striking Vipers, mas afinal não acabou por aqui.

Netflix: Nova temporada de Black Mirror está já em produção

Segundo avança o site Variety, a nova temporada da série está já a ser criada e os elencos a serem escolhidos.

Sem adiantar nada sobre as temáticas poderão versar sobres estas novas antologias, o site refere apenas que a 6.ª temporada deverá ter mais episódios que a anterior e que cada um deles será mais "cinematográfico" e também, tal como nas anteriores temporadas, cada um deles será com um tema totalmente isolado e que não se irá interligar com mais nenhum episódio.

De relembrar que, antes de se fixar na Netflix e de se tornar num fenómeno viral, Black Mirror havia estreado no canal britânico Channel 4.