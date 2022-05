Huawei poderá estar prestes a lançar o concorrente ao AirTag da Apple

Os dispositivos de localização ganharam uma nova força depois que a Apple lançou a sua AirTag. Esta etiqueta localizadora não é única no mercado, mas sendo associada à Apple e à enorme Rede Encontrar, tem uma importância diferente, para o bem e para o mal.

A Huawei é uma das fabricantes que poderá estar a preparar-se para colocar no mercado mais um dispositivo que vem aumentar a concorrência neste segmento. Este produto poderá chegar durante o lançamento dos próximos wearables da empresa.

A Huawei continua a prosperar no mercado da tecnologia e as limitações de há uns anos atrás, só lhe deram mais força para explorar outros mercados e hoje é, por exemplo, uma das mais importantes vendedoras de computadores portáteis em Portugal.

Além dos computadores, conta com uma completa gama de smartwatches e smartbands, periféricos e, claro, os seus smartphones continuam a ser desenvolvidos com grande qualidade.

Huawei poderá lançar o concorrente ao AirTag da Apple

Dentro de poucos dias, a Huawei irá reforçar a sua linha de dispositivos wearables, onde se espera uma grande evolução no que respeita aos smartwatches.

Sem que seja certo, a empresa poderá apresentar também a sua primeira etiqueta localizadora.

De acordo com o MySmartPrice, a próxima tag de localização inteligente da empresa chinesa foi visto no site de certificação Bluetooth SIG antes lançamento. Olhando para a lista de certificação, o Huawei Tag Smart Tracker tem o número de modelo KRI-CE010.

Pelo que se vê, este dispositivo terá Bluetooth 5.1 e é provável que funcione numa rede do género do que a Apple tem com a sua Rede Encontrar, ainda que acabe por ser mais limitada, devido ao número de dispositivos disponíveis, pelo menos fora da China.

Já no passado tinha sido detetado o registo de um dispositivo nomeado de Huawei S-Tag, o que vem dar ainda mais força a este rumor.