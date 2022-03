Ataque DDoS deixa “Among Us” fora de serviço na Europa e EUA

A guerra dá-se no terreno da Ucrânia e está acesa na web. Desta vez foi um ataque aos servidores europeus e americanos do popular jogo Among Us.

Segundo o seu programador, Innersloth, o serviço ficará offline enquanto a equipa trabalha na correção, mas pode demorar um pouco. Disse o responsável no Twitter.

Among Us atacado...

Segundo foi referido pelo site Eurogamer, o jogo Among Us está de facto offline e esteve durante quase todo o fim de semana.

A razão foi um ataque DDoS aos servidores da Europa e dos da América do Norte.

O responsável foi jocoso ao apontar o dedo aos criminosos, na sua conta do Twitter:

Temos uma sabotagem a acontecer lol. Os servidores da AN e da UE estão a receber DDoS. O serviço ficará offline enquanto a equipa trabalha para corrigi-lo, mas pode demorar um pouco, aguarde um pouco!!!!! Desculpe!!!

Tweetou Innersloth na conta oficial no início do ataque.

Tendo em conta a grande popularidade de Among Us, não é estranho ter sido escolhidos como alvo dos ataques de hackers.

Em 2020, o jogo sofreu um ataque de spam de longo alcance que afetou cerca de 5 milhões de jogadores depois que um indivíduo chamado Eris Loris encontrou uma forma de hackear milhões de jogos.

O evento levou a uma grande quantidade de tristeza e frustração entre a comunidade do jogo, com muita revolta a ser expressa no Reddit contra o hacker.

O mundo está diferente, resultado da guerra que acontece na Ucrânia. Online, os ataques a interesses da Rússia também são uma realidade.