É inegável o domínio da Netflix no campo do streaming. Esta consegue ter o maior número de clientes e apresenta conteúdo interessante de forma constante. Ainda assim, a sua concorrência está a crescer e a ganhar terreno. Os dados mais recentes mostram que a Apple TV+ já começou a ganhar espaço e quer ultrapassar a Netflix.

Apple TV+ já começou a ganhar espaço nas séries

A Apple alcançou um sucesso significativo com o Apple TV+, classificando-se entre as cinco séries originais mais vistas nos Estados Unidos pela primeira vez no primeiro semestre de 2025. Segundo a Bloomberg, citando dados da Nielsen, a segunda temporada de Severance foi a quinta série mais vista nos EUA nos primeiros seis meses do ano, com base no tempo total de exibição.

De acordo com a lista da Nielsen, que abrange apenas os espetadores dos EUA e se baseia no total de minutos vistos em TVs conectadas e dispositivos selecionados, as séries mais vistas no primeiro semestre de 2025 foram: Squid Game (Netflix) com 15,074 milhões de minutos, Reacher (Prime Video) com 13,313 milhões de minutos, The Night Agent (Netflix) com 12,219 milhões de minutos, Ginny & Georgia (Netflix) com 10,201 milhões de minutos e Severance (Apple TV+) com 9,275 milhões de minutos.

Programa Plataforma Milhões de minutos Squid Game Netflix 15,074 Reacher Prime Video 13,313 The Night Agent Netflix 12,219 Ginny & Georgia Netflix 10,201 Severance Apple TV+ 9,275 1923 Paramount+ 8,536 The Pitt Max 8,227 The Handmaid's Tale Hulu 8,165 You Netflix 8,097 Landman Paramount+ 7,826

As séries que sucederam à Apple vieram de outras plataformas como a Paramount+, Max e Hulu. A inclusão da Apple na lista reflete uma mudança no setor como um todo. A Netflix, que detinha mais de 80% dos títulos mais vistos em 2021, desceu essa quota para menos de 50% no primeiro semestre de 2025.

Apple quer ultrapassar a Netflix no streaming

Amazon Prime Video, Max, Hulu, Paramount+ e Apple TV+ tiveram um impacto significativo na concorrência. Colocaram conteúdos no Nielsen Top 10 ao longo do ano. O Disney+, por outro lado, não conseguiu produzir nenhum original que chegasse à lista nos primeiros seis meses de 2025.

Embora a Netflix ainda lidere em termos de séries mais vistas, a sua quota de crescimento geral das audiências manteve-se estável. De acordo com dados da Nielsen, o total de visualizações digitais nos EUA aumentou 6% relativamente ao ano anterior no primeiro semestre de 2025, sendo os serviços gratuitos com anúncios como o YouTube, Tubi e o Roku Channel os mais beneficiados por este crescimento.

Embora a Apple não divulgue oficialmente dados sobre o número de subscritores do Apple TV+, a Ampere Analysis estimou em maio que o serviço atingiu mais de 60 milhões de subscritores pagos em todo o mundo. O maior crescimento ocorreu na América do Norte e na Europa Ocidental. A Apple também renovou a terceira temporada de Severance.