Apple pode adiar mais funcionalidades de IA para o final do ano, com o iOS 18.2

Apesar de ter revelado todas as suas novidades de IA na WWDC passada, a Apple parece estar a adiar estas funcionalidades. As informações que têm surgido dão conta de que vão ser adiadas para versões posteriores do iOS 18 e agora surgem mais dados. O Image Playground e os Genmoji podem ser adiados para dezembro, com o iOS 18.2

Foi na sua rubrica semanal que Mark Gurman voltou a trazer algumas das suas previsões e informações sobre o universo Apple. Desta vez focou-se na chegada de algumas das funcionalidades de criação de imagens do Apple Intelligence, o Image Playground e os Genmoji.

Do que é avançado na publicação Power On da Bloomberg, a Apple começará a lançar as suas características de geração de imagens no iOS 18.2 ainda este ano. Se for seguido o que é normal nestes casos, deverá ser lançada a primeira versão beta em outubro, com o lançamento final a ocorrer em dezembro.

O Image Playground é uma nova ferramenta Apple, que conseguirá gerar todo o tipo de imagens de IA “criativas”. Existem três estilos: Animação, Ilustração e Esboço. Notavelmente, o Image Playground não suporta a geração de imagens reais, provavelmente para proteger os utilizadores.

O Genmoji, por outro lado, permite aos utilizadores gerar emojis personalizados com base num prompt rápido. Isso permitirá aos utilizadores expressarem os seus sentimentos de uma forma que o padrão de emoji do unicode simplesmente não permite. O Genmoji poderá ser usado em linha com o seu texto, fazendo com que pareçam semelhantes aos emojis normais.

De acordo com Mark Gurman, o conjunto de recursos começará a ser enviado no iOS 18.2, incluindo a nova aplicação Image Playground e Genmoji. Este é outro grande passo em frente para a implementação da Apple Intelligence, embora ainda se espere que a nova Siri com contexto pessoal seja revelada com o iOS 18.4, na próxima primavera.

Outra funcionalidade de IA Apple em falta é o suporte para o ChatGPT, tanto no Siri como em todo o sistema. No entanto, o CEO da Apple, Tim Cook, garantiu que a funcionalidade estaria disponível ainda este ano, provavelmente no iOS 18.2.