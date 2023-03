Amazon permite que os funcionários usem as ações da empresa para comprarem casa

Estamos numa fase de crise económica onde a vida das pessoas está dificultada pelo aumento dos preços, enquanto que o poder de compra se mantém praticamente inalterado. E quem está a pensar comprar casa tem ainda a agravante da especulação imobiliária aliada ao aumento das taxas de juro, deixando muitas pessoas numa situação de dificuldade acrescida na hora de pagar os empréstimos. Mas agora a Amazon permite que os seus trabalhadores usem as ações e património da empresa como garantia para comprarem casas.

Amazon facilita o processo de compra de casa dos seus trabalhadores

Segundo as últimas informações, a Amazon fechou um acordo com o banco de hipotecas online Better.com como forma de oferecer benefícios aos seus trabalhadores na hora de comprarem casa. O programa do banco designa-se Equity Unlocker e permite que os trabalhadores usem as ações que detém da Amazon como garantia para um adiantamento quando compram casa.

Os primeiros funcionários da empresa a beneficiar desta medida serão os que se encontram a exercer funções na Flórida, em Nova Iorque e em Washington. De acordo com os detalhes, os funcionários terão assim a capacidade de financiar as suas casas sem que tenham que vender as suas ações para o efeito, pois precisam apenas de prometer o património investido. E até os ex-trabalhadores da Amazon podem beneficiar deste programa.

O programa permite ainda que os funcionários adquiram os bens da empresa como hipoteca para casas de férias secundárias ou ainda propriedades de investimento.

Segundo o banco, quando o empréstimo é garantido, o custo varia entre 2% e 5% do empréstimo. Contudo, de acordo com as informações avançadas pelo The Wall Street Journal, "para se proteger de uma queda contínua no preço das ações da Amazon, a Better.com vai cobrar uma taxa mais alta nas hipotecas dos funcionários que prometem ações - entre 0,25 e 2,5 pontos percentuais acima da taxa de mercado, dependendo de como o adiantamento é estruturado".

Ao TechCrunch, o porta-voz da Amazon Brad Glasser disse via e-mail que a empresa está "sempre a procurar oportunidades" para melhorar as suas ofertas de benefícios "e apoiar melhor o bem-estar mental, físico e financeiro dos funcionários. Como parte disso, oferecermos vários benefícios financeiros, incluindo economia de recursos, ferramentas para aumentar o conhecimento financeiro e programas que ajudam os funcionários a sentirem-se financeiramente sólidos. Funcionários qualificados podem aceder a esses benefícios a partir do primeiro dia de trabalho na empresa, independentemente da função ou local".

Glasser adiantou ainda que o "bem-estar financeiro, bem-estar mental e bem-estar físico são facetas essenciais da saúde dos funcionários e todos afetam uns aos outros. Para o bem-estar financeiro, isso significa oferecer benefícios que ajudam no sucesso financeiro a curto e longo prazo, no tempo dos funcionários na Amazon e além".

O banco Better.com pretende disponibilizar o programa Equity Unlocker aos funcionários de outras empresas públicas e privadas do país.