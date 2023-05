Altice Portugal: Receitas sobem para os 699 milhões de euros

A Altice Portugal apresentou recentemente os resultados referentes ao 1º Trimestre de 2023. De acordo com o comunicado enviado ao Pplware, as receitas cresceram +14,2% em termos homólogos no primeiro trimestre de 2023, fixando-se num total de 699 milhões de euros.

Altice Portugal com um crescimento de 14% no primeiro trimestre

No primeiro trimestre de 2023, as receitas e o EBITDA atingiram 699 milhões de euros e 245 milhões de euros, o que representa crescimentos homólogos de +14,2% e +10,5%, respetivamente, registando uma robusta performance financeira no primeiro trimestre de 2023.

A Altice Portugal conjuga crescimento com rentabilidade, apesar do contexto concorrencial e de incerteza económica, sustentada na fiabilidade das suas redes, num portfólio diversificado e inovador de produtos e serviços, na melhoria contínua da qualidade de serviço e da relação com os seus clientes.

De acordo com os mais recentes relatórios divulgados pela ANACOM, respeitantes ao quarto trimestre de 2022, a MEO mantém-se como líder em todos os Serviços.

Em janeiro de 2023, a marca MEO foi reconhecida pelos consumidores portugueses, durante o evento Consumer Choice 2023, como a marca n.o 1 da Escolha do Consumidor nas categorias: “Serviços para o Lar”, através do serviço MEO Care e “5G”. Nesse mesmo mês, a MEO foi, igualmente, distinguida com o Prémio Cinco Estrelas em três categorias distintas: Smartphones Desbloqueados, apps Televisão e Eletricidade.

Durante o primeiro trimestre de 2023, a Altice Portugal deu continuidade às ações de promoção da eficiência da rede, acompanhando as tendências de mercado no upgrade de tecnologia e equipamentos state of the art, convergindo para a redução do consumo energético.

No primeiro trimestre de 2023, a performance operacional mantém a tendência positiva. O controlo dos desligamentos continua em níveis históricos e a aquisição de clientes mantém-se sustentada, o que permitiu aumentar a Base dos Serviços Fixos em +5,3% nos últimos 12 meses, tendo a Base de Clientes do Serviço de Televisão por Subscrição crescido +4,2%.