Alerta GNR: Usa MBWAY? Atenção às burlas no OLX e Custo Justo

Burlas usando o MBWAY não é propriamente um tema novo. No entanto, nunca é de mais alertar para as vigarices que são feitas com recursos às soluções digitais. A Guarda Nacional Republicana (GNR) alertou hoje nas redes sociais para as burlas que acontecem em plataformas como o OLX, Custo Justo e outras,

As burlas incidem, sobretudo, em anúncios online para compra e venda de objeto.

O MB WAY é um dos serviços mais fantásticos para pagamentos. No entanto, devido à sua simplicidade na operação, os burlões têm vindo a aproveitar-se .

Segundo informações da GNR, os burlões, com o intuito de supostamente pagar o artigo que a vítima tem à venda e aproveitando-se do desconhecimento sobre a forma de funcionamento do MB WAY, convencem o vendedor a deslocar-se a uma caixa multibanco e a associar o número de telefone do burlão à sua conta, passando este, a partir daqui, a poder efetuar movimentos na mesma.

Na maioria dos casos, os cartões de telemóvel associados são pré-pagos e sem registos de comprador, impossibilitando a identificação dos burlões. Se ainda não conhece os procedimentos para a utilização da aplicação MB WAY e importante que siga as recomendações da GNR.

Recomendações da GNR