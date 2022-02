AirNav RadarBox: Um serviço melhor que o Flightradar24 e desenvolvido por um português

Com a invasão da Rússia, o espaço aéreo na zona de tensão tem recebido uma especial atenção. Além disso, as companhias aéreas estão a ser usadas como "armas de arremesso" nas sanções que estão a ser impostas entre os países que sancionam a Rússia e entre a própria Rússia. Uma das plataformas mais usadas para verificar as rotas dos aviões é o Flightradar24. No entanto, há outro serviço, eventualmente até melhor. Falamos no AirNav RadarBox.

O RadarBox.com ou AirNav RadarBox é o famoso portal de monitorização de voos que faz parte da AirNav Systems. Esta empresa pioneira na monitorização de voos, fundada pelo piloto português André Brandão, tem sede nos EUA.

Com escritórios nos EUA e na Europa, a empresa possui funcionários em mais de 10 países com todos os tipos de antecedentes - controladores de tráfego aéreo, pilotos de linha aérea, engenheiros - em comum os membros da equipa da AirNav Systems têm uma paixão pela aviação e uma profunda compreensão sobre a indústria da aviação e big data.

Além do RadarBox.com, o localizador de voos da AirNav também está disponível para as principais plataformas móveis (Android e iOS) atualmente com mais de 1 milhão utilizadores diários em mais de 190 países.

Além de rastreamento de voos, o website e apps apresentam informações de chegada e partida e dados históricos de voo. Os dados são agregados a partir de 14 fontes diferentes, tais como ADS-B em terra e via satélite, FAA SWIM, EUROCONTROL, MLAT, FLIFO, ACARS/Datalink e ADS-C. Uma grande rede de alimentadores voluntários em todas as partes do mundo alimenta os dados ADS-B usando recetores terrestres fornecidos pelo RadarBox.

A empresa possui uma das maiores redes ADS-B do mundo com mais de 27.000 recetores ao redor do mundo recebendo dados de posições de aeronaves.

Para se ter uma noção, os servidores do RadarBox recebem diariamente mais de 8 bilhões de mensagens ADS-B com um consumo mensal de 7.06 Tybtes de dados.

Operando uma das maiores redes ADS-B do mundo, a AirNav RadarBox estabeleceu-se como uma empresa flexível e fácil de lidar. Não apenas oferecendo soluções de prateleira, mas também desenvolvendo apps personalizadas adequadas para todos os tipos de empresas.

A empresa tem como clientes as gigantes da web como o Google, Facebook, e grandes companhias aéreas como KLM, Japan Airlines, e o governo dos EUA, entre outros grandes players da indústria da aviação.

Como funciona a plataforma RadarBox

O RadarBox recebe dados de mais de 12 diferentes tipos de dados que incluem: ADS-B, MLAT, ADS-C, FAA SWIM, Eurocontrol, entre outras. A mais popular de todas é o ADS-B. O RadarBox possui dois tipos de rastreamento via ADS-B (em terra e via satélite).

O ADS-B baseado em solo recebe os dados diretamente das mais de 27.000 estações ADS-B ao redor do mundo e os envia para os servidores do RadarBox.com, enquanto o ADS-B baseado em satélite recebe dados de posições das aeronaves diretamente do espaço a partir de satélites na baixa órbita terrestre. O rastreamento via satélite é capaz de rastrear aeronaves onde as estações ADS-B não chegam, pois são limitados a receber dados até um raio de 250 milhas náuticas.

O ADS-B baseado no espaço permite o rastreamento de aeronaves no meio do Oceano Atlântico, bem como em regiões isoladas como Antártica entre outras regiões longínquas no planeta, oferecendo assim maior segurança na operação e planeamento de voos pelas companhias aéreas, bem como na monitorização do tráfego aéreo e gestão de voos e movimentação no aeroportos ao redor do mundo pelos controladores de voo e funcionários em solo dos aeroportos que utilizam esses dados para as suas operações e trabalhos diários.

Para que serve este serviço?

O RadarBox tem diversas funcionalidades, sendo uma ótima ferramenta para quem trabalha na aviação e precisa de dados acuráveis de voos e aeronaves, além de estatística e movimentação de aeroportos e companhias aéreas.

Para quem ama a aviação, é uma ótima ferramenta para rastrear as aeronaves que voam sobre a sua cabeça. Contamos com a realidade aumentada que permite aos utilizadores o rastreio de voos sobre a sua casa apenas recorrendo à aplicação do RadarBox e clicando em “AR” e apontando para o céu.

De modo geral, o RadarBox é uma excelente ferramenta para quem procura por voos em tempo real, bem como dados de aeronave, aeroportos, etc.

O que é o ADS-B Como funciona o sistema ADS-B? Em poucas palavras, uma aeronave com um Transponder Mode S ADS-B transmite as suas informações de voo, como velocidade, posição e registo. Estas "Mensagens ADS-B ou Relatórios ADS-B" são recebidas ou captadas por recetores ADS-B em terra ou via satélite, que descodificam essas mensagens ou informações e os enviam aos servidores RadarBox, que processam posteriormente esses dados e depois exibem no site e aplicação.

Funcionalidades exclusivas

O AirNav RadarBox possui várias informações exclusivas, como os mapas de calor de rota que são disponibilizados para todas as companhias aéreas, aeroportos, aeronaves e mostra num mapa quais os destinos mais voados ou frequentados.

Os mapas de calor do aeroporto convertem as estatísticas de rotas secas e monótonas em visualizações informativas, onde exibe a frequência de voos para diferentes aeroportos ou cidades de um determinado aeroporto de origem. Além dos mapas de calor de rotas para aeroportos, o RadarBox fornece mapas de calor de rotas para aeronaves e companhias aéreas.

Os aeroportos de destino onde a frequência de voos é maior são mostrados a vermelho ou laranja, enquanto os aeroportos de destino onde a frequência de voos do aeroporto de origem é menor são mostrados a verde-claro ou amarelo.

O RadarBox também mostra um gráfico com os dados de utilização de uma determinada aeronave ou frota, sendo uma ferramenta bastante interessante do AirNav RadarBox, pois divide a frota de uma companhia aérea e informa o seguinte:

Duração média do voo.

Média de voos por dia.

Média de horas de voo por dia.

No caso da Emirates, por exemplo, os dados mostram uma frota de 125 aeronaves Boeing 777-300ER oferecendo uma duração média de voo de 5,8 horas em dois voos por dia, dando uma classificação média total de horas de voo de 11,7.

Esse tipo de informação seria benéfico para as companhias aéreas porque pode rastrear com que frequência as suas aeronaves estão a voar e se há algum potencial para aumentar esses números no futuro.

Complementando as estatísticas de utilização da frota, o AirNav RadarBox também fornece estatísticas de voo individuais para cada aeronave em todo o mundo.

Estatística do RadarBox

Atualmente, o RadarBox possui 6 tipos de estatísticas de voos para voos comerciais, principais aeroportos, principais companhias aéreas, jatos executivos, operadores de jatos executivos, aeroportos de jatos executivos e modelos de jatos executivos.

Para encontrar as estatísticas de voos exclusivas, basta aceder o RadarBox.com, Histórico -> Estatísticas.

Airband Radio (Escuta aérea)

Esta função está disponível nas apps do RadarBox e no RadarBox.com.

O Rádio de Escuta Aérea do RadarBox está disponível em mais de 20 países em todo o mundo e nos principais aeroportos, como o Aeroporto de Paris, Nova York - John Kennedy, Aeroporto Internacional de Miami e muitos outros aeroportos ao redor do mundo.

Airband Radio é uma combinação perfeita para os amantes da aviação; além da possibilidade de acompanhar voos em tempo real, com o RadarBox.

Segundo refere a empresa, Airband Radio é uma combinação perfeita para os amantes da aviação, assim como para quem gosta de acompanhar voos em tempo real.

RadarBox