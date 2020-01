Airbus realizou com sucesso a primeira descolagem totalmente automática

A empresa fracesa Airbus anunciou que um dos seus aviões de testes concluiu, com sucesso, a primeira descolagem automática com recurso apenas à visão.

Este é, assim, um importante passo para a forma como os aviões poderão funcionar.

Foi no dia 18 de dezembro de 2019, pelas 10h15, que a Airbus iniciou e concluiu com sucesso a primeira descolagem automática baseada apenas na visão, fazendo um total de 8 descolagens em quatro horas e meia.

Nesse sentido, a empresa francesa utilizou um avião Airbus de testes, sendo a descolagem realizada no aeroporto Toulouse-Blagnac.

The aircraft performed as expected during these milestone tests. While completing alignment on the runway, waiting for clearance from air traffic control, we engaged the autopilot.

We moved the throttle levers to the takeoff setting and we monitored the aircraft. It started to move and accelerate automatically maintaining the runway centre line, at the exact rotation speed as entered in the system. The nose of the aircraft began to lift up automatically to take the expected take-off pitch value and a few seconds later we were airborne

Capitão Yann Beaufils – Piloto de Testes da Airbus