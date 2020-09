Acorn TV: Novo serviço de streaming chega à MEO e NOS por 2,99 euros

Já ouviu falar no novo serviço de streaming Acorn TV? Até agora este serviço não estava disponível em Portugal algo que vai mudar a partir de quinta-feira. O Acorn TV, o serviço de streaming da AMC Networks com o melhor da televisão britânica e de outros países de língua inglesa, chega a Portugal amanhã, dia 1 de outubro, disponível na MEO e na NOS.

Conheçam melhor este novo serviço de streaming.

Com um custo mensal de 2,99 euros e conteúdo legendado em português, a Acorn TV – o maior serviço de streaming especializado em séries britânicas nos Estados Unidos, com mais de um milhão de assinantes -, prevê ampliar o catálogo mensalmente, seguindo o plano de crescimento contínuo em Portugal.

Em Portugal, a Acorn TV contará com a AMC Networks International Southern Europe (AMCNISE) para assegurar a área comercial, marketing, serviços de PR e legendagem, entre outros, graças à experiência que possui neste mercado. Segundo o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, cerca de 800 mil portugueses subscreveram serviços de streaming entre os meses de Fevereiro e Abril deste ano, elevando o número de assinantes deste tipo de plataformas em Portugal para a fasquia dos dois milhões, confirmando que o mercado português acompanha o crescimento registado noutros mercados.

O que pode ver no Acorn TV?

O drama britânico de sucesso “Doc Martin”; a produção irlandesa “Striking Out”; “Jack Taylor”, protagonizada por Iain Glen (“A Guerra dos Tronos”, “Downton Abbey”) e baseada nos best-sellers de Ken Bruenno; “Agatha Christie’s Partners in Crime”, uma encantadora adaptação de Agatha Christie; “The Level”, que conta com um elenco de luxo com nomes como Robert James-Collier de “Downton Abbey” e “Collision”, com Douglas Henshall de “Shetland” como protagonista, são algumas das séries dramáticas mais aclamadas que a Acorn TV traz a Portugal.

Para os fãs de comédia britânica, destaque para “Detectorists”, série vencedora de um BAFTA com argumento e realização do protagonista Mackenzie Crook (“The Office – A Empresa”), ao lado de nomes como Toby Jones (“The Hunger Games: Os Jogos da Fome”), Rachael Stirling (“Código do Crime”) e Diana Rigg (“A Guerra dos Tronos”).

“Finding Joy”, protagonizada pela comediante irlandesa Amy Huberman (“Striking Out”, “The Clinic”), a contracenar com a aclamada comediante Aisling Bea, é mais uma das séries que integra o catálogo. Em novembro, chega “Kingdom”, série protagonizada por Stephen Fry, lenda da comédia britânica.

No segmento de mistério, os subscritores vão poder assistir a “George Gently”, reconhecido drama policial da BBC, protagonizado pelo premiado ator Martin Shaw (“Juiz John Deed”, “Os Profissionais”); “Foyle’s War”, galardoada série britânica passada na Segunda Guerra Mundial, classificada pelo The New York Times como “uma dádiva dos deuses”, e “Indian Summers”, saga protagonizada por Julie Walters (“Harry Potter”) que o The Hollywood Reporter considerou “arrebatadora e encantadoramente iluminada” sobre os últimos anos dramáticos do Império Britânico na Índia.

Acorn TV