Em desenvolvimento pelos estúdios indie russos Tequilabyte Studios, encontra-se Dissident: Frostland Escape, um jogo sobre uma fuga de um campo de trabalhos forçados.

Trata-se de um título de estratégia que parece ser promissor. Venha conhecê-lo melhor.

Baseado em factos históricos, os estúdios indie Tequilabyte Studios, encontram-se a desenvolver, Dissident: Frostland Escape.

Dissident: Frostland Escape é um jogo de survival no qual o jogador é colocado num campo de trabalhos forçados algures nas paisagens geladas da Rússia.

Segundo os seus produtores, o jogo vai apresentar uma narrativa progressiva, caracterizada por um ambiente denso e repleto de pressão, no qual os jogadores terão de tentar fugir do campo de prisioneiros.

Dissident: Frostland Escape é um survival game

“O trabalho é a única forma de minimizar os vossos pecados perante a Pátria Mãe” é o mote do jogo, e uma das placas à entrada do campo. Esta mensagem parece ser bastante clara sobre a forma como os criminosos (e não só) eram vistos no antigo sistema soviético.

Eram enviados para campos de trabalho forçado, localizados em zonas remotas onde a possibilidade de fuga era praticamente inexistente.

Pelo menos até agora… isto, pois o jogador é convidado precisamente a tentar isso mesmo.

Vestindo a pele de um prisioneiro precisamente de um desses campos, o jogador vai tentar fugir. Existem várias opções com diferentes backgrounds de escolha. O jogador pode decidir ser um professor, ou um político, um soldado ou um artista. Cada qual terá as suas habilidades próprias que terão um impacto determinante no decorrer da fuga.

Em Dissident: Frostland Escape, no campo de prisioneiros existem muitos outros prisioneiros como nós e a dinâmica do jogo levará o jogador a decidir quem vai ajudar, e quem vai deixar para trás.

Numa fuga em terreno tão agreste, a sobrevivência depende essencialmente de tudo aquilo que o jogador conseguir roubar e transportar durante a fuga. No entanto, os recursos são escassos e para piorar ainda mais a situação, o terreno hostil vai deteriorar a situação física do nosso personagem.

Dissident: Frostland Escape, será na sua essência um jogo de survival numa terrível luta pela sobrevivência. Os dois únicos inimigos do jogador são, por um lado os soldados do campo de prisioneiros e por outro, a mortífera agressividade do clima da Sibéria.

Dissident: Frostland Escape será lançado em 2021 para PC.