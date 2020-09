Cubby: A armadilha tecnológica perfeita para mosquitos

Procura um equipamento para manter a sua casa livre de mosquitos? Então temos uma sugestão. Chama-se Cubby e é um estilo de “armadilha tecnológica” para apanhar mosquitos.

Saibam como funciona este equipamento e aproveitem a promoção.

O Cubby da Prozis é a solução perfeita para se ter uma casa livre de mosquitos, noites descansadas e dias sem comichões. Este gadget é muito simples e prático de usar.

Como funciona o Cubby – Armadilha para Mosquitos da Prozis

Para funcionar basta que ligue o equipamento a uma tomada elétrica e a luz ultravioleta quente que é emitida atrai os mosquitos. Assim que os mosquitos chegam perto da luz, o equipamento usa uma ventoinha para sugar os mosquitos para um compartimento interno, onde acabam por morrer.

Principais características do Cubby da Prozis

360° de eficácia : O Cubby da Prozis é bastante eficaz na sua operação

: O Cubby da Prozis é bastante eficaz na sua operação Luz UV : O aparelho atrai insetos voadores num comprimento de onda de atração de 365-395 nanómetros.

: O aparelho atrai insetos voadores num comprimento de onda de atração de 365-395 nanómetros. Atrativo para mosquitos : O caça mosquitos inclui um atrativo para mosquitos que deve ser substituído a cada 15-20 dias. Podes comprar as recargas separadamente.

: O caça mosquitos inclui um atrativo para mosquitos que deve ser substituído a cada 15-20 dias. Podes comprar as recargas separadamente. Modo de suspensão : O Cubby é bastante silencioso para não incomodar. Ainda assim, é possível selecionar um modo de velocidade baixa (sleep mode) é sempre uma vantagem extra.

: O Cubby é bastante silencioso para não incomodar. Ainda assim, é possível selecionar um modo de velocidade baixa (sleep mode) é sempre uma vantagem extra. Limpeza fácil: O compartimento onde os insetos voadores ficam depois de serem sugados é fácil de esvaziar e de limpar

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Cubby – Armadilha para Mosquitos com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).