A Magia dos Jogos de Tabuleiro – Bem-vindo à bela praia de Karekare

Neste ano de 2020 voltaremos a falar do Mundo Maravilhoso dos Jogos de Tabuleiro. Nesse sentido, entrem, sejam bem-vindos à bela praia de Karekare, no arquipélago de Aotearoa. Um lugar fantástico que oferece grandes possibilidades para desenvolver uma nova civilização.

A nossa aventura de hoje leva-nos junto de quatro tribos de pássaros que farão o possível para colonizar Karekare. Contudo, Só alcança a vitória, quem se destacar em relação as outras tribos de pássaros. Vamos a jogo?

Karekare ou o desafio de criar uma colónia… e ficar na história

Em Karekare exploramos o território colocando as peças do jogo no melhor lugar, assumindo o controlo do nosso território. Como prémio, vamos acumulando honra na nossa tribo de modo a ficarmos na história.

O jogo desenvolve-se ao longo de 3 eras, sendo que vão sendo cumulativas de uma era para a outra as peças já colocadas em jogo. Assim, esta regra implica grande concentração dos jogadores desde o primeiro momento. Na última era temos pontuação adicional resultante da combinação de diferentes elementos presentes no jogo.

Com mecânicas simples, resultantes da combinação entre a peça que colocamos e as já presentes na mesa de jogo, este é um desafio para toda a família. Apesar da sua simplicidade não deixa de ter profundidade estratégica o que lhe dá um valor acrescentado.

Não perca ainda mais jogos de tabuleiro…

Realiza-se no fim de semana de 31/Jan a 2/Fev em Viana do Castelo no centro cultural uma convecção de jogos de tabuleiro. Para além de uma enorme Ludoteca, haverá também sempre voluntários para ensinar como se joga. A VIANACON contará igualmente com outras atividades paralelas tais como debates, workshops, demonstrações entre outras. Apareçam por lá.

Conforme podemos seguir, esta rubrica tem já muitos jogos de tabuleiro que podem conhecer e jogar. É uma forma de entretenimento que se afasta dos smartphones e consolas. É uma forma de unir a família à volta da estratégia.