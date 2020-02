Onde se come bem? Guarde as dicas/locais no Google Maps

Quantas vezes já perguntou a um amigo locais para comer bem num determinada terra? As sugestões são sempre interessantes e normalmente guardamo-las num bloco de notas. Mas o Pplware tem uma sugestão interessante para o Google Maps.

Hoje vamos mostrar como registar locais na aplicação de mapas para mais tarde usar.

O Google Maps é uma das plataformas mais fantásticas que existem a nível de mapas. É um serviço onde o utilizador pode facilmente navegar até um determinado local, tendo várias as opções que estão disponíveis como, por exemplo, registar locais onde se come bem.

Assim, esqueça os blocos de notas pois a nossa sugestão de hoje vai mostrar como pode registar tudo diretamente no serviço de mapas.

Como registar locais onde comer com o Google Maps?

Registar nos mapas local para mais tarde visitar é algo relativamente simples e rápido. Para tal basta procurar pelo local e, seguidamente carregar no indicador vermelho que aparece no local. Em seguida carreguem no botão Guardar.

De seguida selecionem, por exemplo, a lista Want to Go (podem criar outras) e adicionem uma nota para registar alguma descrição. E está feito, agora já pode ter as sugestões ou preferências guardadas na aplicação Google Maps.

No futuro, sempre que precisarem de se lembrar de um determinado local, basta ir ao Menu do Google Maps e escolher “Os seus locais” e depois selecionar a lista com os nossos registos.

E é isto, simples e muito prático!

Em suma, agora já sabe que numa próxima vez que lhe dêem sugestões ou referências de locais onde para comer, guarde essa informação na aplicação. Se conhecerem outras dicas para a plataforma da Google, partilhem connosco nos comentários.

Leia também…