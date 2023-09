A compra do Twitter foi uma má aposta de Elon Musk? O seu valor caiu 90%

Desde que Elon Musk meteu na cabeça que queria comprar a rede social anteriormente conhecida como Twitter, os seus funcionários e utilizadores não têm sido poupados a mostrar o seu desagrado. Agora, e de acordo com as estimativas do próprio Musk, o X pode ter perdido até 90% do seu valor em menos de um ano.

O próprio Elon Musk reconheceu a enorme queda nos gastos com publicidade

Ninguém pode negar que a rede social sofreu uma grande transformação, mas as suas finanças também foram afetadas. As empresas procuram certezas quando se trata de investir em campanhas de marketing, pelo que não vão apostar o seu dinheiro numa plataforma instável que muda as suas regras ao sabor do vento. No Twitter, o vento tem soprado muito bem nos últimos meses.

Perante um panorama incerto, as empresas perderam a confiança no Twitter como plataforma publicitária e as receitas caíram drasticamente. Entre setembro e outubro de 2022, os 10 maiores anunciantes do Twitter investiram 71 milhões de dólares em campanhas publicitárias na plataforma. Entre fevereiro e março de 2023, esse valor caiu para 7,6 milhões de dólares, uma queda de 89%.

Numa altura em que os dados publicitários do Twitter não podiam ser piores, Elon Musk denuncia um alegado obstáculo publicitário - a ADL (Anti-Defamation League), uma organização de defesa dos direitos civis do povo judeu. Como o próprio Musk explicou numa mensagem no X: "Desde a aquisição [do X], a ADL tem tentado encerrar esta plataforma, acusando falsamente o X e a mim de sermos anti-semitas".

O Twitter estava de pé, o X está em queda livre

Numa resposta a essa mensagem, o próprio Elon Musk reconheceu que a ADL estava a ser bem sucedida na sua oposição à rede social, fazendo com que as receitas publicitárias caíssem mais 60% devido à pressão desta poderosa organização, que estava a reagir desta forma às mensagens de ódio de extrema-direita publicadas na rede social desde que Elon Musk tinha assumido o controlo, sem que o X fizesse nada para bloquear essas contas.

Sem querer, numa única mensagem, Elon Musk deu dois tiros no pé. O primeiro é o facto de ter escrito o valor exato das perdas que o X está a ter no investimento em publicidade. O segundo tiro é que isto é um convite aos restantes 40% que investem para deixarem de o fazer. Nenhuma empresa vai saltar para um barco que se está a afundar. Para piorar a situação, as subscrições do Twitter Blue também não estão a dar o retorno esperado, pelo que a liquidez do X está a ir por água abaixo.

Musk comprou o Twitter por 44 mil milhões de dólares, dos quais 13 mil milhões foram pagos em empréstimos bancários e pelo menos 31 mil milhões foram pagos em dinheiro. Destes últimos, Elon contribuiu com 24 mil milhões de dólares em dinheiro ajudado pelas suas empresas, enquanto os restantes 7 mil milhões vieram de contribuições de amigos bilionários, como Larry Ellison.

Se a informação dada pelo próprio Musk for verdadeira, o X terá perdido 90% do seu valor em menos de um ano, ficando em cerca de 4,4 mil milhões de dólares.

