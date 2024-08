E Porque Hoje é Sexta

As férias estão a acabar para a maioria dos portugueses. Vem aí mais uma rentrée pós-férias com os devidos traumas, depressões, falta de vontade, ansiedade, e tudo o mais que afaste as más energias do corpo que tem de ir trabalhar ou estudar. Sai para lá coisa ruim! Bom fim de semana.

ANEDOTAS COM HUMOR

Diz um amigo a outro:

– Pá… Queria ir de férias, mas estou com receio…

– Então porquê?

– Há três anos fui de férias para as Caraíbas… E a minha mulher engravidou… Há dois anos fui de férias para as Canárias… E a minha mulher engravidou… E no ano passado fui de férias para a República Dominicana… E ela também engravidou… De modo que agora não sei se vá de férias para Cuba ou não…

– Olha, queres uma sugestão?

– Quero.

– Se fosse a ti, ia… Mas desta vez vê lá se levas a tua mulher contigo…

A loira entra na farmácia com um bebé ao colo e pergunta ao empregado se pode usar a balança de bebé, de graça.

– Lamento, minha senhora, a balança que pesa bebés está a arranjar. Mas, podemos calcular o peso do bebé se pesarmos a mãe e o bebé juntos, na balança de adulto.

Em seguida pesamos a mãe sozinha, e calculamos o valor do bebé!

– Ah! Então não dá!

– Porquê?

– Porque eu sou a tia!!!

O António acha que lhe roubaram a carteira, furioso decide ir à missa, para conseguir roubar alguém sem que desconfiem dele. No entanto, depois de ouvir o padre mudou de ideias, e resolve confessar as suas intenções a sós:

– O que é que te fez mudar de ideias, meu filho? – pergunta-lhe o padre. – Bem, durante o sermão sobre os 10 mandamentos, naquela parte do “não cometerás adultério”, lembrei-me logo onde é que ficou a minha carteira.

Um homem leva a amante a um motel e, quando lá chega, vê o carro da sogra estacionado à porta.

Exclama ele: – Com que então a malandreca da minha sogra também anda nisto, hein?! Vou desincentivá-la! E, nisto, vai e rouba-lhe o rádio do carro e faz alguns riscos na chapa. No dia seguinte liga para a sogra e encontra esta furiosa. – O que se passou, minha cara sogra? Por que está tão zangada? – pergunta ele inocentemente. Explica a sogra: – Emprestei o meu carro à tua mulher, para ir à igreja, e não só roubaram o rádio do carro, como ainda o riscaram todo!

Vídeos

Há coisas fantásticas feitas por seres humanos. Acredita?

Com esta vista não há prisão... de ventre que resista!

Bomba

Saiam lá do caminho

Duas palavras: espeta cular!

Hoje não vou à praia. Vou jogar ao bidão!

Um momento incrível da tecnologia humana

Um momento constrangedor!

Realidade das ruas do Brasil em modo... GTA!

Quando o cão é mais esperto que o dono

A avó levou o jogo demasiado a sério

Imagens fantásticas

Há coisas que são apenas ilusões de ótica

Que tipo de animais esta senhora terá lá em casa?

Jogadores do West Ham tiram apanha-bolas debaixo do painel de publicidade

Foto de família que virou uma comédia

Que história brutal

