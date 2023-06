E Porque Hoje é Sexta

O marido chega a casa às 18 horas e diz à mulher que tinha uma reunião de negócios às 22 horas, mas que não iria, pois considerava tal um absurdo. A mulher preocupada com a carreira do marido, convence-o que o trabalho é importante. O marido, esperto, vai então tomar um banho para se preparar e pensa: “Foi mais fácil do que eu pensava!”

Como todas as mulheres, quando o homem vai para o banho, revista os bolsos do casaco e encontra um bilhete onde estava escrito:

“Amor, estou à tua espera para comermos um pato com molho branco. Beijão, Sheila”

Quando o marido sai do banho encontra a mulher com uma camisa de dormir transparente, sem cuecas, toda provocante e deitada de bruços. O marido, ao ver aquele rabinho sob a transparência, não resiste e… cá vai disto!

A mulher dá-lhe o tratamento completo, 2 vezes, e ele, exausto, vira-se para lado e… adormece.

Quando se aproxima a hora, a mulher acorda o marido. Este diz que não querer ir à reunião, mas ela convence-o novamente da importância do trabalho. O homem lá se levanta, mas a mulher puxa-o para cima dela e diz-lhe:

- Ainda temos 10 minutinhos – e vai mais uma.

De seguida o homem lá se vai embora. Ao chegar a casa da amante, está arrasado. Cansado, diz-lhe que hoje trabalhou muito e que só iria tomar um banho e descansar um bocado.

Como todas as mulheres, quando ele foi para o banho ela revistou o bolso do casaco, e encontra um bilhete onde estava escrito:

“Querida Sheila o pato foi, mas o molho branco ficou todo aqui…

Beijão,

A Esposa.”