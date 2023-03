E Porque Hoje é Sexta

A Mulher desconfia que o seu marido a estava a trair com a empregada.

Resolve preparar uma armadilha para o apanhar...

Dispensou a empregada no fim de semana e não contou ao marido.

À noite, quando iam para cama, o marido contou a mesma velha história:

- Desculpe, minha querida, mas estou mal do meu estômago outra vez.

Vou tomar um ar e já volto.

Ele então rumou em direção a casa de banho.

A mulher saiu rápido pelo corredor, subiu as escadas e deitou-se na cama da empregada.

Mal ela tinha apagado a luz, veio ele, em silêncio.

E, sem perda de tempo, saltou para a cama e fez amor com ela com toda a fogosidade.

Ambos gemiam de prazer.

Quando terminaram, a mulher disse, ainda ofegante:

- Não estavas a espera de me encontrar nesta cama, não é querido?

E ligou a luz.

- Sinceramente, não, minha senhora, disse o jardineiro!!!!!