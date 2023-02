E Porque Hoje é Sexta

Um lisboeta vai ao consultório de um conhecido psicólogo e diz-lhe:

- Todas as vezes que estou na cama, acho que está alguém debaixo da cama.

Nessa altura eu vou para baixo da cama para ver, e acho que há alguém em cima da cama.

Para baixo, para cima, para baixo, para cima.

Estou a ficar maluco doutor!

- Deixe-me tratar de si durante dois anos - diz o psicólogo. Venha três vezes por semana, e eu curo esse problema.

- E quanto é que eu vou pagar por cada sessão, doutor? - pergunta o lisboeta.

- 80 Euros por sessão - responde o psicólogo

- Bem, eu vou pensar - conclui o sujeito.

Passados seis meses, eles encontram-se na rua.

- Então, porque não apareceu no meu consultório? - pergunta o psicólogo.

- 80 euros a consulta, três vezes por semana, dois anos = 12.480 euros, ia ficar-me muito caro.

Além disso, falei com um Alentejano que trabalha na minha herdade e que me curou por 20 euros.

- Ah é? Como? - pergunta o psicólogo.

O sujeito responde:

- Por 20 euros ele cortou os pés da cama... Já ninguém vai para lá!!...

Conclusão:

Pense numa solução, em vez de ficar focado no problema!

(Um alentejano faz muita falta!!!)