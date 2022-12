E Porque Hoje é Sexta

Entra um bêbado no autocarro e quando se vai a sentar quase que se senta em cima do colo de uma senhora e diz a senhora muito chateada para ele:

- O senhor vai para o Inferno!!!!!

Levanta-se o bêbado e chega-se ao pé do motorista e diz

- Olhe podia deixar-me sair? É que eu enganei-me no autocarro.