E Porque Hoje é Sexta

Um homem e uma mulher viajam sentados lado a lado num avião. De repente a mulher espirra, pega num lenço e passa-o cuidadosamente entre as pernas. O homem não tem a certeza se viu bem e conclui que foi uma alucinação.

Alguns minutos passam e a mulher volta a espirrar, treme e pega num lenço passando-o cuidadosamente entre as pernas mais uma vez. O homem começa a ficar doido com aquilo, ele não pode acreditar no que os seus olhos veem. Mais uns minutos passam e a mulher volta a espirrar. Ela volta a fazer o mesmo e o homem já não conseguiu aguentar mais, voltou-se para a mulher e disse:

- Por 3 vezes a senhora espirrou, e por 3 vezes pegou no seu lenço e o passou por entre as pernas, está a querer dizer-me alguma coisa, ou está só a tentar deixar-me louco?

A mulher respondeu:

- Peço desculpa se o perturbei, eu sofro de um mal extremamente raro que faz com que cada vez que espirre eu tenha um orgasmo.

O homem, com remorsos do que tinha dito antes, disse:

- As minhas sinceras desculpas, não sabia que era um problema de saúde, o que é que está a tomar para isso?

A mulher olha para ele, sorri e diz:

- Tomo todas as manhãs uma saqueta de Pimenta!