E Porque Hoje é Sexta

Um desempregado compareceu no Centro de Emprego em Estremoz, para ver se havia alguma coisa para ele.

Ao chegar, viu um cartaz que dizia:

'Precisa-se de Assistente de Ginecologista'.

Foi ao balcão e perguntou:

- Pode dar-me mais informações sobre este trabalho?

E o funcionário:

- Com certeza. O trabalho consiste em preparar as pacientes para o exame. Você deve ajudá-las a despir-se e lavar cuidadosamente as suas partes genitais. Depois faz a depilação dos pêlos púbicos com creme de barbear e uma gillete novinha. A seguir esfrega gentilmente óleo de amêndoas doces, de forma a que elas estejam prontas para ser observadas pelo ginecologista.

O salário mensal é de 2.500 Euros.

Mas o senhor tem de ir até MORA.

- É lá o emprego?

- Não, é lá que está o fim da fila...