Porsche está a comprar a empresa alemã de bicicletas elétricas Fazua

O setor dos elétricos tem estado cada vez mais recheado de opções, o que faz com que se torne mais apelativo e cative mais marcas a apostar nesta área.

Assim sendo, as mais recentes informações indicam que a Porsche está agora a comprar a empresa alemã Fazua, dedicada às bicicletas elétricas. Esta empresa fabrica desde motores até às baterias para várias marcas de bicicletas.

Porsche compra empresa dedicada a e-bike

Segundo as últimas notícias, a Porsche anunciou nesta quarta-feira (8) que está em processo de aquisição da empresa alemã Fazua, que se dedica ao fabrico de transmissão de bicicletas elétricas e é especializada em motores leves.

Esta compra acontece numa altura em que a poderosa marca de carros já havia antes comprado uma quota de 20% da empresa no início deste ano. Mas agora irá então comprar todas as ações da Fazua.

Mas esta já não é a primeira vez que a Porsche dá passos neste segmento, pois no final do ano de 2021, a montadora alemã tinha também adquirido uma parte significativa da empresa croata de bicicletas elétricas Greyp. Como tal, esta recente compra da Fazua pode indicar uma direção no futuro da Porsche no segmento das e-bikes.

A Fazua iniciou a sua atividade em 2013, mas só no final de 2019 entrou no mercado norte-americano. A marca tem ao dispor o sistema Fazua Drive System, o qual une a bateria ao motor numa única unidade que pesa 4,6 kg e é totalmente removível, o que permite que os clientes usem as suas bicicletas com ou sem assistência. Segundo a Fazua, este sistema é “super leve, fino e silencioso, pode ser perfeitamente integrado ao quadro e proporciona um passeio excecionalmente suave”.

Tendo já alguma popularidade no setor das e-bikes, a Fazua fornece os seus sistemas para mais de 40 fabricantes de bicicletas, como a Bottecchia, Canyon, Corratec, Fuji, Cairn e Hercules, entre outros.

Segundo a Porsche, com estas aquisições recentes irá criar duas joint ventures com a empresa holandesa Ponooc Investment B.V, que tem sede em Amesterdão projetos na área da energia e mobilidade sustentável. A primeira joint venture irá "fabricar e distribuir uma futura geração de eBikes Porsche de alta qualidade. E a segunda concentrar-se-á em soluções tecnológicas para o mercado de micromobilidade em rápido crescimento".

Mercado das bicicletas elétricas está a aumentar

Estas aquisições surgem num momento em que há um crescimento na venda de e-bikes, maior ainda do que a das bicicletas tradicionais. De acordo com a analista de mercado NPD Group, a venda das das bicicletas elétricas aumentou 145% de 2019 a 2020, mais do dobro das não elétricas.

Já no início deste ano, a fabricante de carros havia apresentado duas bicicletas de montanha elétricas, a Sports e a Cross, um desenvolvimento em conjunto com a sua parceira Rotwild.

Há alguns meses a Porsche havia referido que queria que 80% das suas vendas fosse referente a elétricos, em 2030.