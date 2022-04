E Porque Hoje é Sexta

Depois da peste e da guerra, o que virá? A normalidade, como bons animais de hábitos, está a voltar e assistimos à guerra já com outros olhos, infelizmente. Contudo, o mundo ficou com as pessoas mais especialistas. Qualquer pessoa hoje domina a temática dos vírus. Falar da COVID-19 já implica uma discussão mais técnica e não faltam os bem informados. Ultimamente, estes especialistas formaram-se em guerra. Dominam o léxico e até já fazem prognósticos do depois do adeus.

Na verdade, ouvir estes entendidos é um lambuzar do beiço. Assim saltamos para o mundo do humor e da boa disposição. Hoje trazemos surpresas. Bom fim de semana.



ANEDOTAS COM HUMOR

O jovem tinha acabado de tirar a carta de condução.

No dia seguinte, o pai chega a casa e encontra o carro dentro de casa, na sala, com o filho a olhar para ele.

O pai fica furioso e grita-lhe:

- Mas como é que fizeste isto?

- Bem, até foi fácil... Entrei pela cozinha e virei à esquerda..

O médico para o paciente:

- Tenho uma boa e uma má notícia para si. Vou começar pela boa: tem apenas 24 horas de vida!

- Boa!!?? Então e a má?

- A má é que me esqueci de lhe dizer isto ontem ao telefone...

Onde é que tu estavas? - pergunta a mãe à menina.

- No quarto, a brincar aos médicos com o Paulinho. Ele era o médico e eu era a doente.

A mãe dá um grito e um salto da cadeira:

- Aos médicos!?!?!?!

- Médicos da Segurança Social, mãe... ele nem me atendeu!

Um velho fazendeiro vai ao cinema e o bilheteiro pergunta:

- O que é isso no seu ombro?

- É meu galo de estimação, raça legorn!!

- Lamento, senhor, mas não permitimos animais no cinema.

O fazendeiro aparentemente concorda, vai à casa de banho e enfia o bicho nas calças.

Volta, compra o bilhete, entra e senta-se ao lado de duas idosas.

Quando o filme começa, o fazendeiro abre a braguilha para o galo respirar e o bicho põe o pescoço para fora, todo feliz.

Uma das idosas cochicha para a outra:

- Acho que o homem ao meu lado é um tarado.

- Por quê? - indagou a outra.

- É que ele pôs o negócio de fora!

- Ah, não te preocupes, na nossa idade nós já vimos de tudo.

- Eu também pensava a mesma coisa, mas o negócio dele está a comer as minhas pipocas!!

