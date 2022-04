E Porque Hoje é Sexta

Na sala de aula a professora pergunta ao José:

- Oh José qual é o animal que tem uma tromba e no fim da tromba tem um lápis?

O José pensa e diz:

- Não sei professora!

A professora responde:

- É o elefante José o lápis era só para dificultar (...)em seguida a professora pergunta ah Maria:

- Oh Maria qual é o animal que é felpudo e tem uma caneta na ponta do nariz?

A Maria pensa e diz:

- Não sei professora.

A professora responde:

- É o gato Maria a caneta era só para dificultar

De repente o joaozinho vira-se assim para a professora:

- Já que a professora é tão esperta que me responda a esta:

- Qual é a coisa que é vermelhinho na ponta, as mulheres gostam de usar e tem duas bolinhas?

A professora em seguida diz:

Menino Joaozinho já para a rua

E o joaozinho responde:

Não professora é o BATOM as bolinhas era só para dificultar