E Porque Hoje é Sexta

Uma velhinha caminhava pela calçada arrastando 2 sacos de lixo.

Um estava rasgado e, de vez em quando, caí­a uma nota de 20 euros.

O policia que passava - parou e disse:

- Senhora, tem notas de 20 a cair desse saco plástico.

- Ui a sério? Que chatice! (respondeu a velhinha). Então é melhor eu voltar e ver se encontro as que caíram... Obrigada por me avisar.

- Espere aí senhora! Onde conseguiu todo este dinheiro? Por acaso não andou a roubar, não é?

- Não, senhor guarda, o meu quintal dá para um campo de golfe e um muitos golfistas vêm urinar num buraco perto da minha cerca, direto no canteiro de flores. Isso incomodava-me, matava as minhas flores...

Então eu pensei: "por que não me aproveitar da situação?".

Agora, fico bem quieta, atrás da cerca, com a tesoura de jardim. Todas as vezes que um enfia o instrumento na cerca, agarro o instrumento e digo:

- "OK, meu amigo: ou me paga 20 euros ou eu corto o seu coiso".

- Parece justo (diz o policia, rindo-se da história). OK, boa sorte! Mas, a propósito, o que tem no outro saco?

- Bem, sabe... Nem todos pagam.