E Porque Hoje é Sexta

Um bêbado entrou num bar e pediu um whisky.

Bebeu e disse ao barman:

– Vamos fazer uma aposta, 100€ em como posso olhar para a minha nuca sem um espelho e espeta logo com os cem euros à frente do barman.

O barman saca logo de outros cem euros e aceita a aposta.

O bêbado saca de um olho de vidro, aponta-o à nuca e agarra nos duzentos euros.

Pede outro copo ao barman:

– Aposto agora duzentos euros como mordo a minha própria orelha.

Contente porque ia recuperar o seu dinheiro, o barman aceitou.

O bêbado tira a dentadura, mordeu a orelha e guardou o dinheiro.

– Mais uma aposta – diz o bêbado.

– Aqui acabaram-se as apostas amigo! – Diz o barman

– Esta é irrecusável, aposto 300€ que de uma ponta do balcão para a outra consigo mijar num copo sem entornar uma pinga!

– Está apostado! – diz o barman.

E o bêbado sobe ao balcão e começa a mijar para toda a parte menos para o copo: as cadeiras, nas garrafas, no balcão, no chão…

O barman ri que nem um perdido e finalmente pergunta-lhe:

– Já perdeu meu amigo, se sabia que estava perdido de bêbado, porque fez uma aposta dessas?

– Está a ver aqueles cinco ali ao fundo do balcão? Apostei 500€ com cada um deles que mijava o bar todo e você ainda se ria