Fechadura inteligente Xiaomi Mijia YEELOCK, mais segurança por menos de 10 €

Dentro de gavetas e armários temos muitas coisas que queremos manter seguras. A segurança pode ter a ver com o valor dos próprios objetos, como joias, roupas ou gadgets, ou simplesmente pelo perigo que podem representar, como a gaveta das facas ou de medicamentos, principalmente quando há crianças em casa, um armário com armas, ou simplesmente aquele objeto que não queremos que ninguém tenha acesso.

Existem inúmeras soluções simples para tornar uma gaveta ou armário segura, mas esta que hoje apresentamos pode ser controlada pelo smartphone.

Fechadura inteligente Xiaomi Mijia YEELOCK

Quem tem crianças pequenas em casa sabe o quão curiosas são e a tendência que têm para ir mexer onde não devem. Por isso é que tende a haver um reajuste dos armários da casa, passando medicamentos e detergentes para prateleiras mais altas, colocar travas nas portas dos armários e gavetas da cozinha, entre muitos outros truques para "enganar" os mais pequenos.

Mas existem outros cenários que nos obrigam a manter os armários e gavetas trancadas. Para quem tem armas, joias, dinheiro, documentos importantes e até gadgets, e os quer manter mais seguros poderá ser importante ter uma fechadura resistente.

Este pequeno gadget da Xiaomi Mijia é muito barato e faz com que o smartphone sirva de chave para abrir portas e gavetas.

Para tal basta instalar a trava no local pretendido, fazer a instalação do dispositivo no smartphone, via Bluetooth, com recurso à app móvel dedicada, e está pronto a proteger os seus bens.

A fechadura de gaveta inteligente Xiaomi Mijia Yeelock está disponível por apenas 8,90 € numa promoção de Black Friday a decorrer até ao próximo dia 29 de novembro.

Xiaomi Mijia Yeelock