E Porque Hoje é Sexta

– Ó Maria, não me sinto bem dos….

– Dos quê, Manel?

– Dos órgãos!…

– Ah, Manel e porque não vais ao médico?

– Tenho vergonha!…

– Vergonha??!! Ó homem… chegas lá e dizes que estás doente dos deputados, ele vai entender!.

O Manel foi ao médico, entra no consultório, explica-lhe a situação, e medicado volta pra casa.

Tempos depois a Maria vai a passear na rua quando vê o médico:

– Então D.Maria bom dia!

– Bom dia sr. Dr.

– Então, conte-me lá como vão os deputados do Sr Manel!

– Oh Sr. doutor, os deputados estão bem… agora o 1º ministro, nunca mais levantou a cabeça!!!!