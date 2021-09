E Porque Hoje é Sexta

Já acabou a pandemia em Portugal? Já passou tudo? É que há uma animação porque estamos vacinados e somos o país número 1 no mundo. De um lado os otimistas demais, do outros os negacionistas. É um país de muita animação. Militares de um lado, juízes do outro, políticos no meio, bazuca nas costas e siga...

Por falar em anedotas, hoje temos muito humor, temos até contorcionistas!



ANEDOTAS COM HUMOR

O jovem tinha acabado de tirar a carta de condução.

No dia seguinte, o pai chega a casa e encontra o carro dentro de casa, na sala, com o filho a olhar para ele.

O pai fica furioso e grita-lhe:

- Mas como é que fizeste isto?

- Bem, até foi fácil... Entrei pela cozinha e virei à esquerda..

O médico para o paciente:

- Tenho uma boa e uma má notícia para si. Vou começar pela boa: tem apenas 24 horas de vida!

- Boa!!?? Então e a má?

- A má é que me esqueci de lhe dizer isto ontem ao telefone...

Onde é que tu estavas? - pergunta a mãe à menina.

- No quarto, a brincar aos médicos com o Paulinho. Ele era o médico e eu era a doente.

A mãe dá um grito e um salto da cadeira:

- Aos médicos!?!?!?!

- Médicos da Segurança Social, mãe... ele nem me atendeu!

Um velho fazendeiro vai ao cinema e o bilheteiro pergunta:

- O que é isso no seu ombro?

- É meu galo de estimação, raça legorn!!

- Lamento, senhor, mas não permitimos animais no cinema.

O fazendeiro aparentemente concorda, vai á casa de banho e enfia o bicho nas calças .

Volta, compra o bilhete, entra e senta-se ao lado de duas idosas.

Quando o filme começa, o fazendeiro abre a braguilha para o galo respirar e o bicho põe o pescoço para fora, todo feliz.

Uma das idosas cochicha para a outra:

- Acho que o homem ao meu lado é um tarado.

- Por quê? - indagou a outra.

- É que ele pôs o negócio de fora!

- Ah, não te preocupes, na nossa idade nós já vimos de tudo.

- Eu também pensava a mesma coisa, mas o negócio dele está a comer as minhas pipocas!!

Um maluco mostra uma fotografia a outro. Diz o outro:

- Ah, aqui estavas a fazer o pino!

O primeiro:

- Não, pá! O tipo que ma tirou é que tinha a máquina empinada!

Vídeos

Uma compilação de momentos... falhados

É de doidos... mas não olhes!

Depois, coisas fantásticas com o "não faça isto em casa"

Mesmo assim eles insistem... sem kit de unhas

Idiotas ao volante

Férias ambulantes é numa destas, isto sim!

Andava à pesca e matou a fome a uma cobra-de-água

Vejam este momento... é qualquer coisa de especial

Um pouco de música pelo universo... e por cá!

Como que raio faz ela isto?

Agora não percebi puto do que ele conseguiu fazer

Quem não se lembra desta fantástica atleta

Ele lá ia a descrever a natureza dos factos mas... não lhe cabia nem um feijão.

O carro tinha problemas e foi descoberto o armazém de um esquilo... incrível

Imagens épicas...

Uma imagem icónica de uma icónico telemóvel

Não tentem fazer isto em casa... pode corre rmal

Abram lá a boca, aqui vai uma dose

Momentos fantásticos no desporto

Um dia na praia, imagens de 1921 com um tratamento a 60 fps 4k

