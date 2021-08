E Porque Hoje é Sexta

Manel casou-se com Joana e, no dia do casamento, Joana levou para a sua casa nova um grande baú, e pediu para que Manel respeitasse a sua individualidade e nunca o abrisse.

Durante 50 anos de casamento, apesar da curiosidade, Manel nunca abriu o baú.

Na comemoração dos 50 anos, Manel não aguentou e perguntou a Joana o que tinha dentro daquele baú.

Ela então resolveu mostrar-lhe o baú. Ao abrir, Manel viu €60.000 e quatro batatas.

Curioso, perguntou por quê as batatas, e ela então confessou:

- “Cada vez que te traí coloquei uma batata no baú”.

Manel, no primeiro momento ficou chocado, mas, depois de meditar, disse para si mesmo:

“Até lhe posso perdoar… quatro batatas em cinquenta anos, significam uma traição por cada 12,5 anos”.

De seguida ele perguntou o que significavam os 60 mil euros.

Foi o momento em que ela lhe disse:

- “Cada vez que o baú se enchia de batatas, eu vendia-as”.