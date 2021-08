França dará €1.500 a quem trocar o seu carro a combustão por uma bicicleta elétrica

Para que os objetivos europeus contra as emissões deem frutos, é necessário que os países se envolvam e estabeleçam algumas metas e medidas internas. Nesse sentido, a França recompensará com 1.500 euros aqueles que trocarem o seu carro com motor de combustão por uma bicicleta elétrica.

Desta forma, o governo pretende lutar contras as alterações climáticas e acelerar a redução das emissões.

Com o tempo, a vontade de reverter as alterações climáticas vai crescendo. Isto, porque, se antes essas alterações eram impercetíveis para muitas pessoas, agora, estão a tornar-se assustadoramente claras. Portanto, a vontade de acelerar a redução do maior problema neste campo – as emissões de gases de efeito de estufa – é, também ela, crescente.

Alguns países estão a considerar que substituir apenas os carros com motor de combustão não será suficiente e, por isso, querem optar por outra estratégia. Caso disso é a França, que renovou o seu ambicioso plano, o Renov. Isto é, ao invés de substituir um carro com motor de combustão (e, à partida, mais poluente) por um elétrico, o governo de França propõe-se a financiar a troca para bicicletas elétricas.

Esta semana, foi aprovada a iniciativa que prevê que o governo dará 1.500 euros aos proprietários que descartem um carro poluente e optem por uma bicicleta elétrica. Então, para usufruir do incentivo, o indivíduo terá de ter mais de 18 anos, residir em França e precisará de eliminar o seu carro com motor de combustão, caso ele tenha sido registado antes de 2011, no caso dos veículos a gasóleo, ou antes de 2006, no caso dos veículos a gasolina.

Além disso, aqueles que não possuírem um carro para efetuar a troca não ficarão de fora da iniciativa. Por sua vez, receberão uma subvenção de 1.000 euros para comprar a sua bicicleta elétrica.

França proibirá voos inferiores a duas horas

Além da alteração do teor da iniciativa, a França irá também proibir a publicidade dos setores relacionados com os combustíveis fósseis. A partir de 2028, proibirá a venda de veículos com motores de combustão, antecipando a data regulamentar estabelecida pela União Europeia.

Incentivar a utilização da bicicleta elétrica como alternativa ao veículo individual e favorecer a passagem para um transporte sustentável, especialmente nas zonas urbanas e na sua periferia, é uma parte fundamental da lei para combater as alterações climáticas, que agora estende a ajuda à aquisição de um método de transporte extremamente eficiente e amigo do ambiente.

Declararam o ministro da Economia e o dos Transportes.

Para além do incentivo à adoção de uma bicicleta elétrica, o governo de França estabeleceu outras medidas que incluem, por exemplo, a proibição de voos com duração inferior a duas horas, por haver a possibilidade de completar os trajetos de comboio.